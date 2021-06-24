Bursa'da rafting heyecanı
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Bursa'da rafting heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bülent Değirmen - Haberler | Spor

- Bursa'da rafting heyecanı Bursa İl Tarım Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü yetkili ve çalışanları, Kocasu Çayı Rafting parkurunda buluştu.

- Bursa'da rafting heyecanı

BURSA - Bursa İl Tarım Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü yetkili ve çalışanları, Kocasu Çayı Rafting parkurunda buluştu. Adrenalinin zirve yaptığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Marmara bölgesinde tek rafting alanı unvanına kavuşan Kocasu Çayında özel olarak rapit alanlarının yapıldığı rafting parkuru bu sporu sevenler tarafından büyük ilgi görüyor. Bursa İl tarım Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Gıda örgütü FAO yetkili ve çalışanları rafting parkurunda heyecan dolu anlar yaşadı. Suların içerisinde bir batıp bir çıkan amatör sporcular, adrenalini son noktasına kadar yaşadı.

Misafirleri ağırlayan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Bursa'mızın turizmine büyük katkı sunacak olan bu rafting parkuru Türkiye'nin en önemli parkurlarından biri olacak. İnşallah önümüzdeki yıl rafting federasyonu tarafından Türkiye şampiyonası düzenlenecek ve onun öncesinde de bu parkuru tanıtmak, bu parkuru geliştirmek için Orhaneli Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmekteyiz. Şu anda eğitimlerimiz hızla devam ediyor, çok ciddi bir rağbet olduğunu görüyoruz. Yurt dışı ve yurt içi özellikle Bursa'dan çok ciddi katılımcılarımız var derken, Rafting parkurumuza herkesi bekliyoruz" dedi.

Bursa İl tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Daha önce buranın ilk açılışında buraya gelmiş ve bu sporu Orhaneli'de başlatmıştık. Çok güzel bir spor herkese ve bütün dünyaya tavsiye ediyorum. Hem Bursa'yı görsünler hem de rafting heyecanını yaşasınlar" dedi.

FAO koordinatörü Dr. Sheikh Ahduzzaman, "Bu proje rafting projesi turizm açısından çok önemlidir. Bu bölgenin gelişmesi içinde önemli bir alan oluşturmuş durumda. Buraya daha fazla insan gelmesi içinde rafting projesinin etkili olabileceğini düşünüyorum. Buranın gelişmesi kalkınması içinde böyle bir proje yararlı olmuş" diye konuştu.

Marmara bölgesinin ilk rafting alanı tam parkur 8,5 kilometre olup, kısa parkur 5,2 kilometreden oluşuyor. 12 özel hazırlanmış rapid alanı bulunurken, heyecan dolu ve adrenalinin tavan yaptığı parkurda her botta uzman eğitimci öğretmenler gelen misafirlere eşlik ediyor.

Bursa'da rafting heyecanı
Bursa'da rafting heyecanı
Bursa'da rafting heyecanı
Bursa'da rafting heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bülent Değirmen

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