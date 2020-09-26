Bursalı firma Kovid-19'a karşı etkili gümüş iyonu içeren kumaş üretti
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Bursalı firma Kovid-19'a karşı etkili gümüş iyonu içeren kumaş üretti

26.09.2020 11:03 | Son Güncelleme: 26.09.2020 11:51

Bursa'da yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren bir tekstil firmasının ürettiği gümüş iyonu içeren kumaşın yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yüzde 83 oranında yok ettiği belirlendi.

Bursa'da yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren bir tekstil firmasının ürettiği gümüş iyonu içeren kumaşın yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yüzde 83 oranında yok ettiği belirlendi.

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil firmasının imal ettiği kumaş, yaklaşık 60 gün önce test için Yeditepe Üniversitesi Biyosidal ve Ar-Ge Laboratuvarı'na gönderildi.

Burada yapılan 2 aylık çalışmanın ardından kumaşın içindeki gümüş iyonlarının Kovid-19'u yüzde 83 oranında yok ettiği belirlendi.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Hasan Altınsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandeminin başlangıcından itibaren bazı ülkelerde özellikle maske konusunda kriz yaşandığını hatırlattı.

Bunun üzerine yaklaşık 40 yıllık tecrübeyle en iyi maskeyi yapmak için yola çıktıklarını dile getiren Altınsu, şöyle devam etti:

"Yaptığım araştırmalar sonucunda gümüş iyonunun bu virüsle mücadelede etkili olacağını düşündüm. Uçak kargolarının çok sıkıntılı olduğu bir dönemde ham maddeyi tedarik ettim. Daha sonra denemelere başladım ve ilk önce gümüş iyonlu ipliği ürettim. Daha sonra ürettiğim iplikle dokumada "double" tekniğini kullanarak filtrasyona faydalı olabilecek dokuma kumaşını ürettik. Bunun ardından maskeyi üretip testlere gönderdik. Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi ile iş birliği içinde çalıştık. Daha sonra ürünümüzü uluslararası standardizasyon için Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri'ne gönderdik. Filtrasyonu ve antimikrobiyal özellikleri iyi çıktı ama ben bu kumaşın özellikle koronavirüse karşı etkinliğini öğrenmek istiyordum."

"Hastanelerdeki yatak kılıfları bu kumaştan yapılabilir"

Altınsu, kumaşın Kovid-19'a karşı etkinliği konusunda Yeditepe Üniversitesinde test yapılabileceğini öğrendiklerini belirterek, "Yaklaşık 60 gün önce Yeditepe Üniversitesine kumaşımızı gönderdik. Test sonucu elimize yeni ulaştı. Kumaşın 10 dakika içinde yüzde 83 oranında koronavirüsü yok ettiği belirlendi. Yani Kovid-19 taşıyan bir hasta size karşı öksürdü, virüsler maskenin üzerine geldi. Maskenin içindeki gümüş iyonları 10 dakika içinde bu virüslerin yüzde 83'ünü yok edebiliyor. Bu kumaş sadece maskede kullanılmaz, çeşitlendirebiliriz. Şal, yatak kılıfı, perde ve havlu üretimi denemeleri devam ediyor. Özellikle hastanelerdeki yatak kılıfları bu kumaştan yapılabilir." dedi.

Ürün Fransa'da satışta

ABD pazarını hedef olarak belirlediklerini söyleyen Altınsu, şunları kaydetti:

"ABD'de bu tarz ürünler çok ön planda. Şu an orada da testler devam ediyor. Önümüzdeki süreçte, yatak kılıfı, maske ve perde gibi ürünleri ABD'ye ihraç etmeyi hedefliyoruz. Bunun dışında Fransa'ya da ürün gönderdik. Ürünümüz oradaki testlerden başarıyla geçti. Şu an oradaki eczane ve sağlık kuruluşlarında ürünümüz belgeli olarak satılıyor. Geçen hafta 5 bin maske gönderdik. Önümüzdeki günlerde milyon adet bandında ihraç gerçekleştireceğiz. Mart ayından beri gece gündüz demeden, yasakların olduğu ortamda valilikten aldığım özel izinle her gün işimin başındaydım. Bu süreçte böyle bir kumaş ürettiğimiz için mutluyum. Ülkeme, milletime faydalı olduğum için Allah'a hamd olsun."

Bursalı firma Kovid-19'a karşı etkili gümüş iyonu içeren kumaş üretti
Bursalı firma Kovid-19'a karşı etkili gümüş iyonu içeren kumaş üretti
Bursalı firma Kovid-19'a karşı etkili gümüş iyonu içeren kumaş üretti
Bursalı firma Kovid-19'a karşı etkili gümüş iyonu içeren kumaş üretti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Kır

Haber Yorumları (1)
M.A: türküyeden aldıkları test raporları gecerliligi bulunmuyor.istediğin ürüne para ile alırsın yurt dışından test raporu al olan sonra ürettim de.
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