Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın 2 kişi dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülürken, iki kişi dumandan etkilendi.

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

2 kişi dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü

BURSA - Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülürken, iki kişi dumandan etkilendi. Fabrikadaki hasar ise havadan görüntülendi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Gürsu İlçesine bağlı Ağaköy Mahallesinde meydana geldi. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangının geri dönüşüm fabrikasına ait depo kısmında meydana geldiği öğrenildi. Yangını fark eden fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri yangını diğer bölümlere sıçramadan yarım saat süren çalışmalar sonucu söndürmeyi başardı. O sırada fabrikada çalışan 2 işçi ise çıkan yoğun duman sonucu etkilenerek olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi altına alındı. Fabrikanın yanan atık deposundaki hasar ise drone ile havadan görüntülendi.

Jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA