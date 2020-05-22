Bursa'da bir sokağın karantinası sona erdi
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Bursa'da bir sokağın karantinası sona erdi

Bursa'da artan korona virüs vakalarının ardından giriş ve çıkışların yasaklanarak 14 gün karantinaya alınan sokağın karantina süresi sonra erdi.

Bursa'da bir sokağın karantinası sona erdi
22.05.2020 11:50 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:53

Bursa'da artan korona virüs vakalarının ardından giriş ve çıkışların yasaklanarak 14 gün karantinaya alınan sokağın karantina süresi sonra erdi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi 2. Sever Sokak'da yaşayan vatandaşlarda korona virüs vakaları artınca valilik tarafından sokağa giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından 14 gün sessizliğe bürünen sokakta 14 günlük karantina süresi sona erdi. Bursa Valiliği 14 günlük karantina sürecinin bittiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle, "Yıldırım İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 05.05.2020 tarihinden itibaren Yıldırım İlçesi, Samanlı Mahallesi, 2'nci Sever Sokakta uygulanan karantina uygulaması 19.05.2020 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır." denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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