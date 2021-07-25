Bursa Büyükşehir'li Hatice Kübra olimpiyatlarda tarih yazdı
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Bursa Büyükşehir'li Hatice Kübra olimpiyatlarda tarih yazdı

Bursa Büyükşehir'li Hatice Kübra olimpiyatlarda tarih yazdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor'lu milli taekwondocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda üçüncü olarak Bursa'ya ilk Olimpiyat madalyasını kazandırarak tarih yazdı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'lu milli taekwondocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda üçüncü olarak Bursa'ya ilk Olimpiyat madalyasını kazandırarak tarih yazdı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor'un milli taekwondocusu Hatice Kübra İlgün, dev organizasyonda üçüncü olarak Bursa'ya ilk Olimpiyat madalyasını kazandırdı. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Bursa'nın yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, şehrin yüz akı olurken, son olarak Japonya'da gerçekleştirilen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kulübün 57 kiloda mücadele eden milli taekwondocusu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazanarak bir ilke imza attı.

Dev organizasyonda elde ettiği üçüncülükle Bursa'ya ilk Olimpiyat madalyasını kazandıran Hatice Kübra İlgün, şehrin yine gururu oldu. Japonya'daki organizasyonda ilk turda Kosta Rikalı Lindo Alvarez'i 16-5 yenen Hatice Kübra İlgün, çeyrek finalde ABD'li Anastasija Zolotic'e mağlup olsa da madalya şansını sürdürdü. Ardından repesaj mücadelesinde Faslı Nada Laaraj'ı 6-0 mağlup eden Büyükşehir Belediyesporlu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya mücadelesinde Olimpik Mülteci sporcu Alizadeh Zenoorin'i de 8-6 yenerek üçüncü oldu ve Bursa'ya ilk Olimpiyat madalyasını kazandırdı. - BURSA

Bursa Büyükşehir'li Hatice Kübra olimpiyatlarda tarih yazdı
Bursa Büyükşehir'li Hatice Kübra olimpiyatlarda tarih yazdı
Bursa Büyükşehir'li Hatice Kübra olimpiyatlarda tarih yazdı
Bursa Büyükşehir'li Hatice Kübra olimpiyatlarda tarih yazdı
Bursa Büyükşehir'li Hatice Kübra olimpiyatlarda tarih yazdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı
Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.
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