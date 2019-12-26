Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupa Voley'de final etabına yükseldi

26.12.2019 22:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:36

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Erkan Cıhan Türker

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mehmet Boğachan Zambak, Alisson Do Monte, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi Morteza, Furkan Dur, (Metin Durmuş (L), Hüseyin Şahin (L), Esat Dalğıç, Marshall LeonelİNEGÖL BELEDİYESPOR: Vefa Yılmaz, Uriarte Osmany, Burakhan Tosun, Bertuğ Ondeş, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz, 8 Can Ayvazoğlu (L), Nevzat Mert Güneş, Efe Er, Ali Berke Sağır, Cüneyt Dağcı, Berkan BozanSETLER : 25-19, 25-21, 25-19, (15-10/ Altın Set)SÜRE: 83 dakika (27, 28, 28)

AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisi 1'inci etap ikinci karşılaşmaları, bugün oynanan Bursa Bursa Büyükşehir Belediyespor - İnegöl Belediyespor karşılaşması ile tamamlandı.

TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 25-19, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı altın sete taşıdı. Altın sette de rakibine 15-10'luk üstünlük sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley'de final etabına yükselen taraf oldu.

Kaynak: DHA