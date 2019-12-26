Haberler » Spor » Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupa Voley'de final etabına yükseldi - Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupa Voley'de final etabına yükseldi

SALON: Cengiz GöllüHAKEMLER: Sadettin Deneri, Erkan Cıhan TürkerBURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mehmet Boğachan Zambak, Alisson Do Monte, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi Morteza, Furkan Dur, (Metin Durmuş (L), Hüseyin Şahin (L), Esat Dalğıç, Marshall LeonelİNEGÖL BELEDİYESPOR: Vefa Yılmaz,...

26.12.2019 22:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:36
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupa Voley'de final etabına yükseldi

SALON:  Cengiz Göllü

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Erkan Cıhan Türker

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR:  Mehmet Boğachan Zambak, Alisson Do Monte, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi Morteza, Furkan Dur, (Metin Durmuş (L), Hüseyin Şahin (L), Esat Dalğıç, Marshall LeonelİNEGÖL BELEDİYESPOR:  Vefa Yılmaz, Uriarte Osmany, Burakhan Tosun, Bertuğ Ondeş, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz, 8 Can Ayvazoğlu (L), Nevzat Mert Güneş, Efe Er, Ali Berke Sağır, Cüneyt Dağcı, Berkan BozanSETLER :  25-19, 25-21, 25-19, (15-10/ Altın Set)SÜRE: 83 dakika (27, 28, 28)

AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisi 1'inci etap ikinci karşılaşmaları, bugün oynanan Bursa Bursa Büyükşehir Belediyespor - İnegöl Belediyespor karşılaşması ile tamamlandı.

TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 25-19, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı altın sete taşıdı. Altın sette de rakibine 15-10'luk üstünlük sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley'de final etabına yükselen taraf oldu.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler