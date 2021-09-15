Bursa BŞB, Fenerbahçe HDI Sigorta ve Arkasspor, yeni sezon öncesinde mücadele verecek

YENİ sezon öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor ev sahipliğinde düzenlenecek olan turnuvada Fenerbahçe HDI Sigorta ve Arkasspor mücadele verecek.

2021-2022 voleybol sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sezon hazırlıkları kapsamında şu ana kadar 3 hazırlık maçı oynayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, bugünden itibaren 3'lü turnuvaya evsahipliği yapacak. Bir ayı aşkın süredir sezon hazırlıklarına yoğun tempoda devam eden, bu kapsamda Erkekler Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Hekimoğlu GCT Bursa Voleybol İhtisas, Galatasaray ve Fenerbahçe HDI Sigorta ile hazırlık maçlarında karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takım, 3 gün sürecek turnuvada boy gösterecek.

14.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkasspor