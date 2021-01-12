Burnley - Manchester United İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Burnley - Manchester United maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Burnley - Manchester United maçıdır. Peki Burnley - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

BURNLEY - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Burnley - Manchester United maçı 12 Ocak Salı günü (yani bugün) akşam saat 23:15 'de başlayacaktır.

BURNLEY - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Burnley - Manchester United maçını S Sport Plus ve S Sport kanalından izleyebilirsiniz.

BURNLEY - MANCHESTER UNITED MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Turf Moor Stadyumu, Burnley'da oynanacak.