Burnley - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Burnley - Chelsea maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
31.10.2020 17:13 | Son Güncelleme: 31.10.2020 17:16
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BURNLEY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Burnley - Chelsea, İspanya La Liga maçı 31 10 2020 günü, saat 18.00'de başlayacak.
BURNLEY - CHELSEA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Burnley - Chelsea maçı ücretli yayın platformu S Sport Plus, Idman TV, S Sport, yayınlanacak.
BURNLEY - CHELSEA HANGİ KANALDA?
Burnley - Chelsea maçı S Sport Plus, S Sport, kanalından yayınlanacak.