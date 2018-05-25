Burhaniyeli Fırıncının Ucuz Pide Kampanyası Vatandaşı Sevindirdi

Burhaniye ilçesinde, 1 liraya satılan 200 gram ekmeği 75 kuruştan satan fırıncı Abdurrahim Gülen'in 250 gramlık Ramazan pidesini de 1 liradan satmaya başlaması vatandaşları sevindirdi. Başka fırınlarda 1,5 liradan satılan pidenin 1 liradan satılması işletmeye olan ilgiyi artırdı.

Bahçelievler Mahallesinde, 15 yıldan bu yana fırın işletmeciliği yapan 48 yaşındaki Abdurrahim Gülen, ekmekte uyguladığı ucuzluk kampanyasını Ramazan pidesinde de yapmaya başlayınca, dar gelirlinin umudu haline geldi. Gülen, başkalarının 1 liradan sattığı 200 gramlık ekmeği 75 kuruştan satmaya devam ederken, başka fırınlarda 1,5 lira olan Ramazan pidesini de 1 liradan satıyor. Pidenin 1 liradan da para kazandığını anlatan Gülen, "2003 yılından beri unlu mamuller üretimi yapıyorum. Ekmeğin yanı sıra pide, lahmacun, lokma ve pizza üretiyorum. Yaklaşık bir yıldan bu yana ekmeği 75 kuruştan satıyorum. Şimdi ise 250 gramlık pideyi 1 liradan satmaya başladım. Satışlarımız gayet iyi. Pide, 1 lirada olsa kazandırıyor. Ramazan ayında bazı gıda işletmeleri fiyatları yüzde 15-20 artırarak fırsatçılık yaparken, biz fiyatı düşük tutmayı tercih ettik. Şu anda 250 gramlık pideyi 1 liradan satıyorum. Bu da bize kazandırıyor. Biz bunu devam ettirmeye kararlıyız" dedi. Şaban Ünver de, "Ben pideyi de ekmeği de buradan alıyorum. Çünkü ekmek 75 kuruş ve pide ise 1 lira. Nerde ucuzluk biz oraya gidiyoruz" dedi. Sabri Kaya ise, "Burada ürünler ucuz olduğu kadar çok da kaliteli. O yüzden burayı tercih ediyoruz" dedi. Lütfü Yeğin de, "Başka yerlerde Ramazan pidesi 1,5 lira. Abdurrahim bey hem ucuz veriyor. Hem de pidesi çok güzel. Kendisi aynı zamanda benim hemşerimdir. Karadenizlidir. Onun için bende burayı tercih ediyorum" dedi. - BALIKESİR