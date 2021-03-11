Burhaniye'de yaya geçitleri boyanıyor

Burhaniye'de trafik akışı ve yaya güvenliği bakımından yaya geçitleri ve kasisler boyanmaya başlandı. Burhaniye Belediyesi ilçe genelinde bulvar, cadde ve sokaklarda bulunan yaya geçit ve kasisleri boyayarak yeniliyor.

Yaya emniyeti ve kurallar bakımından önem arz eden yaya ve trafik akışını sağlayan yaya geçitlerindeki işaret boyaları, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yenilenmeye başlandı. Hem hava şartlarından hem de kullanımdan kaynaklı solarak, silinerek tehlike oluşturan işaretler özel ekip tarafından şablon yardımıyla boyanıyor. Okulların da yüz yüze eğitime açılmasıyla birlikte öğrencilerinde tehlike yaşamaması için uygulama yapılmaya başlandı. Okul önleri ve kavşaklarda bulunan "Önce Yaya" işaret yazıları başta olmak üzere, yaya geçit çizgileri ve kasisler ve diğer uyarı yazıları özel boyalarla boyanıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı