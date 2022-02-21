Burhaniye' de sahil esnafı sezondan umutlu - Haberler
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Burhaniye' de sahil esnafı sezondan umutlu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Burhaniye' de sahil esnafı sezondan umutlu

Burhaniye ilçesinde, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte sahillerde sezon hazırlığı başlarken, esnaflar da sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Burhaniye ilçesinde, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte sahillerde sezon hazırlığı başlarken, esnaflar da sezondan umutlu olduklarını söyledi. Pandemi sebebiyle iki yıldır sezonun kötü olduğunu anlatan Ören Mahallesi esnaflarından Rüya Yıldız, önümüzdeki sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Burhaniye'de son günlerde havaların iyi gitmesi sahil esnafını hareketlendirdi. Ören sahilinde pek çok esnaf işyerlerini hazırlamaya başladı. Geçtiğimiz yıl dükkanlarının yenilendiğini anlaktan Rüya Yıldız, "İlçemizde havalar ısınmaya başladı. Bizde işyerlerimizde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Pandemi sebebiyle iki yıldır kötü sezon yaşadık. Ancak, önümüzdeki turizm sezonundan umutluyuz. İnşallah, işlerimiz iyi olacak" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye' de sahil esnafı sezondan umutlu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Ören Mahallesi, Pandemi, Rüya, Ören, Ekonomi, Haberler

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