Burhaniye'de Kooperatif Marketine görkemli açılış
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Burhaniye'de Kooperatif Marketine görkemli açılış

Burhaniye'de Kooperatif Marketine görkemli açılış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Burhaniye ilçesinde, Börezli Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin, kendi ürünlerini pazarladığı gıda marketi görkemli bir törenle açıldı.

Burhaniye ilçesinde, Börezli Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin, kendi ürünlerini pazarladığı gıda marketi görkemli bir törenle açıldı. Çay Caddesindeki marketin açılışını, Kaymakam İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler birlikte yaparken, açılışa özel ucuz ürünler de büyük ilgi gördü.

İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki Börezli Mahallesinde faaliyet gösteren Börezli Kırsal Kalkınma Kooperatifinin Çay Caddesinde açtığı market için görkemli bir açılış töreni düzenlendi. Konuklar, Börezli Mahalle Muhtarı ve Kooperatif Başkanı Aydın Bayder tarafından karşılanırken, konuklara etli pilav ayran ve höşmerim ikramı yapıldı. Marketin açılışında açılışa özel ucuz ürünler kapışıldı. Sütün litresi de 1 liradan satıldı. Marketin kurdelesi Kaymakam İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveçiler ile diğer davetliler tarafından kesilirken, Kaymakam Memiş ve Başkan Deveciler de birer konuşma yaptı. Yeni bir işyerinin açılışına katılmaktan mutlu olduğunu anlatan Kaymakam İlyas Memiş, "Kooperatifin güzel çalışmalar yaptığını görüyoruz. Açılışını yaptığımız marketin üyelere ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Birlik ve kooperatiflere destek olduklarını anlatan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de, "Böyle bir işyerini açtıkları için kooperatif yönetimine teşekkür ediyorum. Burada kendi ürünlerinin yanı sıra yöresel ürünleri de satıyorlar. Kooperatife bizde belediye olarak her zaman destek olacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de Kooperatif Marketine görkemli açılış
Burhaniye'de Kooperatif Marketine görkemli açılış
Burhaniye'de Kooperatif Marketine görkemli açılış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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