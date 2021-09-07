Burhaniye'de Belediyespora yeni teknik direktör

Burhaniye Belediyespor tecrübeli teknik direktör Ahmet Saray ile anlaşma sağladı.

Burhaniye Belediyespor tecrübeli teknik direktör Ahmet Saray ile anlaşma sağladı. Bu sezon, Bölgesel Amatör Lig (BAL)'da mücadele edecek Burhaniye Belediyespor, yeni teknik direktör Ahmet Saray ile anlaşarak sözleşme imzaladı.

Burhaniye Belediyesinde yapılan imza töreni, yeni teknik direktör Ahmet Saray'la anlaşma sağlayan Burhaniye Belediyespor Başkanı Ali Kemal Deveciler, yeni hocayla sözleşmeleri imzaladı. Burhaniye Belediyesinde düzenlenen imza törenine Belediyespor yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Yeni teknik direktör transferiyle alakalı açıklama yapan Belediyespor Basın sözcüsü Oktay Erbalaban, "Takımımız bu sezon BAL liginde mücadele edecek. Bu ligi çok iyi tanıyan yeni teknik direktörümüzle şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyoruz" dedi.

İmza töreninde konuşan Burhaniye Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Kemal Deveciler de, "Takımımızı ilk yıl süper amatör ligden, Bal ligine çıkarttık. Bu yılda yıllardır özlemini çektiğimiz Profesyonel lige çıkmak için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Burhaniye Belediyespor ve Burhaniye halkı en iyisine layıktır. Hocamıza başarılar dilerim" dedi. Kulübün yeni teknik direktörlüğünü yapacak olan Ahmet Saray ise, "İlk olarak büyük hedefleri olan bir camiaya geldiğim için mutluyum. Başkanımız Ali Kemal Deveciler ve yönetimin güvenini boşa çıkartmayacağım" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı