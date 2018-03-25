Burhaniye'de 13 Çiftçiye Devlet Desteği

Burhaniye Orman İşletme Şefliğinin belirlediği toplam 13 çiftçiye süt sığırcılığı kredisi verilmesi kararlaştırıldı.

Kırsal kesimde bulunan Yabancılar ve Hacıbozlar Mahallelerinde belirlenen toplam 13 çiftçiye 28'er bin lira kredi verileceğini anlatan Orman İşletme Şefi Ekrem Türk, "Bu mahallelerimizdeki başvuru sahipleri arasında kura çektik. Buna göre Yabancılar'da 5 ve Hacıbozlar da ise 8 çiftçiye 28'er bin lira kredi verilecek. Bu paranın yüzde 20'si hibe, diğer kalanı ile 2 yılı ödemesiz 5 eşit taksitle geri ödenecek. Çiftçilerimiz bu parayla 2 inek satın alacak ve ahırlarında da tadilat yapacak" dedi. - BALIKESİR