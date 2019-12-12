Burgan Bank'ın 'İşveren Markası' bir yaşında

12.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:15

Burgan Bank'ın mevcut çalışan kültürünü ve deneyimini zenginleştirerek çalışan memnuniyetini artırmak üzere hayata geçirdiği 'İşveren Markası' ilk yılını geride bıraktı.



Çalışan bağlılığı ve mutluluğu kavramlarının insan kaynaklarının öncelikli konularından biri haline geldiği günümüzde, yenilikçi bir adım atarak 'İşveren Markası'nı hayata geçiren Burgan Bank, 'Burgan Seninle' ile ilk yılını kutladı.



"İşveren markası vaadine uyumlu bir deneyim sunuyoruz"



Burgan Bank'ın benzerleri arasından sıyrılan, farklılıklarıyla tercih edilen ve çalışan deneyimine önem veren bir işveren olmayı amaçladığını söyleyen Burgan Bank İnsan Kaynakları, Organizasyon ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Levent Ergin, "Bu hedef doğrultusunda 'Burgan Seninle' çalışan değer önermemizden hareketle çıktığımız yolun ilk yılını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süre içerisinde çalışanlarımızın işveren markası vaadine uyumlu bir iş deneyimine sahip olmasını ve mevcut çalışan temas noktalarının zenginleşmesini hedefledik. Tüm çalışanlarımızın iş yerine daha mutlu gelmesini, burada kendilerini rahat ve özgür hissetmesini, daha verimli çalışmasını ve hep birlikte başarıya koşmayı istiyoruz" dedi.



Ergin, sözlerine "Çalışanlarımızın yalnızca günümüzde değil, gelecekte de yanlarında olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda ilk olarak geleceklerine yaptıkları yatırımı desteklemek ve yarınlarda yanlarında olmak için Kurum Katkılı Bireysel Emeklilik Sistemi'ni uygulamaya aldık. Çalışanlarımızın proje ve etkinliklerimize gösterdikleri katılım ve memnuniyetlerini dile getirmeleri de ne denli doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha gösterdi" diyerek devam etti.



'Kariyerde Burgan Seninle' iş başvurusundan itibaren başlıyor



Verilen bilgilere göre iş başvurusundan oryantasyona kadar tüm süreçlerini yeniden yapılandıran Burgan Bank, yeni başlayanların bankaya uyumu ve aidiyet duygusunun gelişimini hızlandıran ve bankanın değerlerinin eski çalışanlardan yeni çalışanlara aktarıldığı 'Kopilot Arkadaş Programı'nı uyguluyor.



Üniversite öğrencileri sektörle tanışıyor



'Gelecekte Burgan Seninle' kapsamında, üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve genç profesyonellere yönelik adımlar atılıyor. Özellikle hedeflenen üniversitelerde düzenlenen kampüs etkinlikleri, sanal kariyer fuarları ile banka ve sektör hakkında gençlere bilgi veriliyor. Burgan Bank çalışanlarının bankadaki deneyimlerinden, kariyerlerinden ve sosyal imkanlardan bahsettiği videoların yayınlandığı "anlatsin.com" gibi sosyal medya platformlarıyla da bu çalışmalar destekleniyor.



Yenilikçi ve keyifli gelişim



'Gelişimde Burgan Seninle' ise 'profesyonel' ve 'kişisel gelişim' olmak üzere iki ana bölüme ayrılıyor. Bu kapsamda çalışanlar arasında 'Birbirinden Öğrenme' programı ile çikolata yapımından ebru atölyesine uzanan çeşitli etkinlikler düzenlenirken, ilham veren konuklarla kişisel gelişimlerine de katkı sunuldu.



Yaşamın her alanında



İşveren Markası'nın dördüncü bölümü olan "Yaşamda Burgan Seninle"de ise spor kulüpleri ve özel avantajlarla çalışanlara keyifli bir atmosfer sunuluyor. Çok sayıda yardım etkinliğinde aktif rol alan Gönüllüler Kulübü, son olarak Adıyaman'daki bir okul kütüphanesinin yapımına destek olurken, İstanbul Maratonu'na TEGV adına katılan Koşu Kulübü üyeleri de 47 öğrenciye eğitimine katkı verildi. Yelken Kulübü kapsamında da çalışanlara yıl boyunca eğitim verilirken yarışlara katılmaları desteklendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA