Burdur'da koronavirüse rağmen işlenmiş mermer ihracatı yüzde 8 arttı

BURDUR Doğaltaş Madenciler ve Mermer Makinaları Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, pandemi sürecinde doğaltaş ve mermer sektörünün olumsuz etkilediğini söyledi.

BURDUR Doğaltaş Madenciler ve Mermer Makinaları Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, pandemi sürecinde doğaltaş ve mermer sektörünün olumsuz etkilediğini söyledi. Bu yılın 9 ayında geçen yıla göre kentte mermer ve doğaltaş ihracatının yüzde 25 düştüğünü belirten Ekinci, "Burdur'da blok mermer satışında düşüş yaşamamıza rağmen işlenmiş mermerde ise yüzde 8'lik artış yaşadık" dedi.

BURDOĞTAŞ Başkanı Nasuh Ekinci, kentteki ihracatın yüzde 84'lük kısmının doğaltaş ve mermer sektöründen yapıldığını ve bu sektörün Burdur için lokomotif olduğunu söyledi. Ekinci, "Burdur'da doğaltaş ve mermer sektörü lokomotif bir sektör. Kentteki ihracatın yüzde 84'ünü, istihdamın ise yüzde 35'ini ise mermer sektörü karşılıyor. Burdur'da doğal taş ve mermer kaynakları oldukça fazla. Burdur'da şu anda 285 faal mermer ocağı var ve bu ocaklarda ise yaklaşık 10 bin insan çalışıyor" dedi.

'TİCARİ YAVAŞLAMALAR SEKTÖRÜMÜZÜ OLUMSUZ ETKİLEDİ'Türkiye genelinde doğaltaş ve mermer sektöründe bu yıl 9 ayın sonunda geçen yıla göre blok mermer satışında yüzde 30'a yakın azalma olduğunu aktaran Nasuh Ekinci, "Dünya genelinde bir pandemi yaşıyoruz. Yaşanan süreçte bizim sektörümüz diğer sektörlere nazaran oldukça ciddi şekilde etkilendi. Doğaltaş ve mermer görerek, dokunularak, satın alınan bir malzemedir. Sanal bir ortamda 'ben bunu beğendim, bunu satın alıyorum' diyemezsiniz. Bizim müşterimiz gelecek, mermer ocağına gidecek, mermer ocağındaki blokları yıkatacak, renklerini görecek, çatlağını görecek, renklerin karışıp karışmadığını, homojenliğini, bloğun büyüklüğünü görecek. Böyle bir mevzu olduğu için maalesef pandemi döneminde seyahat kısıtlamaları, ticari yavaşlamalar bizim sektörümüzü olumsuz etkiledi" diye konuştu.

'İŞLENMİŞ MERMERDE YÜZDE 8'LİK ARTIŞ YAŞADIK'Yaşanan pandemi sürecinin dernek olarak hazırladıkları projelerin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydeden Ekinci, şunları söyledi: "Derneğimizin hazırladığı iki projenin ne kadar önemli ve elzem olduğunu pandemi süreci gösterdi. Burdur'da blok mermer satışında düşüş yaşamamıza rağmen işlenmiş mermerde ise yüzde 8'lik artış yaşadık. Burdur artık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni, Mermer Borsası'nı, Mermer Müzesi'ni kurmalıdır, küçük parçaları ve molozları işleyecek atölyelerini kurmalı ve Burdur mermer sektöründe yepyeni bir yola doğru gitmelidir ki biz bunu dernek olarak savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz. Sektör paydaşlarımızla, kamu kurumları ve yöneticilerimizle bu projeler için ortak hareket etmek için her zaman hazırız."Burdur'da, 2020 yılının 9 ayında geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 25'lik bir düşüşle 88 milyon 956 bin 440 dolarlık ihracat gerçekleştiğini söyleyen Nasuh Ekinci, geçen yıl bu rakamın 118 milyon 724 bin 140 dolar olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Ekinci, "Burdur'da geçen yıl eylül sonu itibarıyla 119 milyon dolarlık mermer satışımız vardı. Maalesef bu yıl 89 milyon dolar civarında gerçekleşti. Toplamda yüzde 25'lik düşüş yaşandı" dedi.

Ekinci, pandeminin bitmesinin ardından sektör olarak daha fazla üretim, daha fazla istihdam ile Burdur ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaklarına inandığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN