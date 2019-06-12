Burcu Çetinkaya sosyal medya hesabından boşanma yorumlarına isyan etti!
Ralli pilotu Burcu Çetinkaya, 4 yıl önce evlendiği Mehmet Fatih Bucak'tan boşandı. Çetinkaya, sosyal medyadan gelen yorumlara isyan etti.
Tesettüre giren ve geçen aylarda başını açan rallici Burcu Çetinkaya, eşi Mehmet Fatih Bucak'tan boşandı. Ralli pilotu Burcu Çetinkaya, 4 yıl önce Fatih Mehmet Bucak ile evlenerek Şanlıurfa'ya yerleşmişti. Çetinkaya ,bugün sosyal medya hesaplarından "Bucak" soyadını çıkardı.
"KADIN BU KADAR İRADESİZ Mİ?"
Boşanma haberinin ardından sosyal medyada " Eşinden ayrılınca başörtüsünü çıkardı" şeklinde yapılan yorumlara sinirlenen Burcu Çetinkaya böyle cevap verdi: Hayatımda hiç kaçmadım. O korkakların işidir. Altı sene önce değil dört sene önce evlendik. Başımı ise 6 sene önce örttüm. Başımı ne örtmemin ne açmamın eşimle ilgisi yok. Kadın bu kadar iradesiz mi ki bu kararları ancak eşiyle alabilir? Kafanız bu mu?
YORUMLAR (2)
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Oşekilde tesettür olmaz, 1 karış boya sürme makyaj ondan sonra örtün oh ne alaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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millet o bucak aşiretinden kaçıyor senden gül gibi hayatın var . Hepsini bırakıp kadının başlık parasıyla alınıp verildiği urfa bölgesinden ne bekliyordun. Önce kapandın açıldın şimdide boşandın. Bir insan Allah için yapmalı tüm bunları. Kul için yaparsan içi boş kalır.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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