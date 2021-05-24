Burak Yılmaz'ın Lille ile Şampiyonluğa Giden Hikayesi
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Burak Yılmaz'ın Lille ile Şampiyonluğa Giden Hikayesi

Dugout - Haberler | Spor

2020 yazında Fransız ekibi Lille'e transfer olarak kariyerinin ilk Avrupa deneyimine imza atan tecrübeli milli golcü Burak Yılmaz, 2020-21 Ligue 1 sezonunda takımını şampiyonluğa taşıyan isim oldu. Ligde attığı 16 gol 5 asistlik gol katkısıyla takımının gol yükünü sırtlayan golcü, tecrübeli yaşına rağmen unutulmayacak bir performans göstererek Lille'i 10 sezon sonra yeniden Fransa'nın en büyüğü yaptı.

2020 yazında Fransız ekibi Lille'e transfer olarak kariyerinin ilk Avrupa deneyimine imza atan tecrübeli milli golcü Burak Yılmaz, 2020-21 Ligue 1 sezonunda takımını şampiyonluğa taşıyan isim oldu. Ligde attığı 16 gol 5 asistlik gol katkısıyla takımının gol yükünü sırtlayan golcü, tecrübeli yaşına rağmen unutulmayacak bir performans göstererek Lille'i 10 sezon sonra yeniden Fransa'nın en büyüğü yaptı.

Burak Yılmaz'ın Lille ile Şampiyonluğa Giden Hikayesi

Kaynak: Dugout

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