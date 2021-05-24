Burak Yılmaz'ın Lille ile Şampiyonluğa Giden Hikayesi

2020 yazında Fransız ekibi Lille'e transfer olarak kariyerinin ilk Avrupa deneyimine imza atan tecrübeli milli golcü Burak Yılmaz, 2020-21 Ligue 1 sezonunda takımını şampiyonluğa taşıyan isim oldu. Ligde attığı 16 gol 5 asistlik gol katkısıyla takımının gol yükünü sırtlayan golcü, tecrübeli yaşına rağmen unutulmayacak bir performans göstererek Lille'i 10 sezon sonra yeniden Fransa'nın en büyüğü yaptı.