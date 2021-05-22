Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşiyor mu? Yıldız futbolcunun menajeri son gelişmeleri paylaştı
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Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşiyor mu? Yıldız futbolcunun menajeri son gelişmeleri paylaştı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Lille'de fırtınalar estiren Burak Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen, transfer iddialarına son noktayı koydu. Ergezen, "Burak ile ilgili Türkiye'ye dönecek sözleri spekülasyondan ibaret. Fenerbahçe iddiaları yalan. Hedefleri olan bir kulüptü Lille o nedenle oraya gitmek istedi. Bundan sonra da hedefi daha yüksek olan bir takıma gider. Bugün söylenenler ise spekülasyondan öteye gitmez" dedi.

Burak Yılmaz başta olmak üzere deneyimli ve genç pek çok futbolcunun temsilciliğini üstlenen Necdet Ergezen, Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluğa giden tecrübeli forvetin Türkiye'ye dönüp, bir başka büyük takıma transfer olasılığıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ergezen, temsilciliğini üstlendiği Abdülkadir Ömür hakkında da konuştu.

"ABDÜLKADİR ÖMÜR'E 20 MİLYON EURO VERDİLER"

Ergezen, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür hakkında, "Müthiş bir çalışma örneği gösterdi. Neredeyse 3 ay günde 3 antrenman yaptı. Tedavisini hiç aksatmadan sürdürdü. 1999 doğumlu bir oyuncu. En önemlisi sezonu oynayarak bitirdi. A Milli Takım'da oynayıp, iyi anılar biriktireceğine inanıyorum. Sakatlık olmasaydı, bugün transferi için 20 milyon Euro'nun üzerinde paralardan bahsediliyor olurdu. Geçen sezon Sporting Lizbon, zaten Trabzonspor'a 20 milyon Euro teklif etti. Bir başka Avrupa kulübü de aynı teklifte bulundu'" dedi.

"HEDEFLERİ DAHA BÜYÜK KULÜBE GİDER"

Tecrübeli golcü Burak Yılmaz ile ilgili sezon sonu Fenerbahçe'ye transfer olabileceği yönünde iddialar vardı. Yılmaz'ın Süper Lig'e dönme ihtimali ile ilgili konuşan Ergezen, ''Fransa'da da baskı var. Ama hakemin son düdüğüyle futbolcular sosyal hayatlarına dönebiliyor. Ailesi ile rahatça parka gidip, hoş vakit geçiriyor. Mutlu, polemiklerden uzak, bu da performansına doğrudan yansıyor. Burak ile ilgili Türkiye'ye dönecek sözleri spekülasyondan ibaret. Hedefleri olan bir kulüptü Lille o nedenle oraya gitmek istedi. Bundan sonra da hedefi daha yüksek olan bir takıma gider. Bugün söylenenler ise spekülasyondan öteye gitmez'' diyerek sözlerini noktaladı.

KARİYERİNDE GOL ATAMADIĞI TEK TAKIM FENERBAHÇE

23 yaşında Manisaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Yılmaz, o sezon 16 maçta forma giymesine karşın gol veya asist yapamamıştı. Yılmaz'ın profesyonel kariyerinde gol atamadığı tek takım Fenerbahçe. Bu yıl, Lille formasıyla adından söz ettiren golcü, 15 gol, 5 asistlik performansıyla futbol otoritelerini şaşırttı.

(AJANSSPOR)

Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşiyor mu? Yıldız futbolcunun menajeri son gelişmeleri paylaştı
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