Burak Yılmaz, Ibrahimovic'in 6 maçlık rekorunu kırmayı başardı

Lille'de gösterdiği performansla Fransa'nın en çok konuşulan futbolcularından olan Burak Yılmaz, Zlatan Ibrahimovic'in Ligue 1'deki rekorunu tarihe gömdü. 35 yaşındaki golcü, üst üste 8 maçta gol ya da asist katkısı yapan en yaşlı oyuncu olurken, Lille'in yaklaşık 70 sonraki en başarılı döneminde pay sahibi oldu.

Fransa Ligue 1'de 13. haftanın sonunda Paris SG'nin ardından 2. sırada yer alan Lille, 1950'li yıllardan sonraki en parlak dönemini yaşarken bunda Türk futbolcuların katkısı büyük. Kırmızı-lacivertliler son olarak Monaco'yu 2-1 yenerken 2. gol Yusuf Yazıcı'dan, asist Burak Yılmaz'dan geldi.

Yusuf 4 gol-2 asist, Burak ise 6 gol-4 asiste ulaştı. Toplam skor katkısı 16 olan futbolcularımız, PSG'nin dünya yıldızlarını takip ediyor: Mbappe 10 gol-5 asist, Neymar 3 gol-4 asist.

Ligde üst üste 8 maçtır gol ya da asist üreten Burak, Ligue 1'de bu başarıya erişen en yaşlı futbolcu olurken Zlatan Ibrahimovic'in (PSG) 6 maçlık rekorunu da kırdı. Lille'de Zeki Çelik (2 asist) ve Mustafa Kapı da forma giyiyor.

FRANSIZ BASININDAN BÜYÜK ÖVGÜLER

TV5: Remy'nin (Rizespor) beklenmeyen vedası sonrası son anda transferi gerçekleşen Burak Yılmaz, çok iyi bir seçim olduğunu gösterdi.

Le Monde: Lille'in hücumdaki Türk ikilisi iş başındaydı.

Maxi Foot: Burak Yılmaz, Lille'e değer katmaya devam ediyor. Tam bir savaşçı.

Lille (Resmi hesap): Kral (Türkçe) prensine asist yaptı.