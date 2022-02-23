Burak Yılmaz'ı Şampiyonlar Ligi'nde üzdüler! Chelsea, Lille engelini çok rahat geçti - Haberler
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Burak Yılmaz'ı Şampiyonlar Ligi'nde üzdüler! Chelsea, Lille engelini çok rahat geçti

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Burak Yılmaz'ı Şampiyonlar Ligi'nde üzdüler! Chelsea, Lille engelini çok rahat geçti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Chelsea, sahasında Lille'i 2-0 mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Kai Havertz ve 63. dakikada Pulusic attı. Fransız ekibinde ise milli futbolcumuz Burak Yılmaz, 65. dakikada oyuna dahil oldu.

Chelsea ile Lille, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz ekibi, 2-0 kazandı ve rövanş için büyük avantaj elde etti.

CHELSEA AVANTAJI KAPTI

Maçta Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Kai Havertz ve 63. dakikada Pulusic attı. Mücadelede milli futbolcumuz Burak Yılmaz, 65. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sonuçla büyük bir avantajın sahibi olan Chelsea, 16 Mart'ta Lille ile Fransa'da karşılaşacak.

Ali Gülhan
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Şampiyonlar Ligi, Burak Yılmaz, Chelsea, Lille, Spor, Haberler

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