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Burak Yılmaz, eski yabancı kuralına isyan etti: Eski kuralda Türk oyuncular süre bulamıyorlardı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Burak Yılmaz, ayrılık sürecini anlattı. Yabancı sınırına da değinen golcü futbolcu, "Yeni yabancı kuralını destekliyorum, eski kuralda Türk oyuncular takımlarında yeteri kadar süre bulamıyorlardı. Türk oyuncular haklarını aradıklarında hain ilan ediliyor ve kadro dışı bırakılıyorlar" dedi.

25.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 25.07.2020 18:46

Beşiktaş'tan ayrılıp Fransız kulübü Lille'e transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecini değerlendiren golcü futbolcu, "Lille'den bir teklif geldi. Yönetimimizle oturup konuştuk. Kulübümüzün karşılamayacağı bir kontratım vardı. Beşiktaş için de hayırlısı buydu. Benim Beşiktaş'a hiçbir şekilde kırgınlığım yok. Hatta çok duygusal bir ayrılık oldu. Dediğim gibi devam etseydim, yapacağım indirime rağmen kulübümüzün karşılayamayacağı bir kontratım vardı. Yönetimimizle birlikte ortak bir karar verdik" dedi.

"PARA LAFINI HİÇBİR ZAMAN YAPMADIM"

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta yaşadıklarıyla ilgili de"Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi dönemlerinde uzun zaman para almadım ama bunun lafını hiçbir zaman yapmadım. Çok özel yabancı futbolcularla oynadım ve bu oyuncuların hiçbir zaman parayı sorun ettiklerini görmedim" ifadelerini kullandı.

"HAİN İLAN EDİLİYORLAR"

Çok konuşulan yabancı sınırına da değinen golcü futbolcu, "Herkes yabancı sınırına maalesef karşı çıkıyor. Bu konuda herkes benden farklı düşünüyor ama ben onların görüşüne saygı duyuyorum. Yeni yabancı kuralını destekliyorum, eski kuralda Türk oyuncular takımlarında yeteri kadar süre bulamıyorlardı. Türk oyuncular haklarını aradıklarında hain ilan ediliyor ve kadro dışı bırakılıyorlar. Türk oyuncular uzun süre maaş alamadı, problem etmediler ama sadece pandemide para alamayan yabancılar bizleri bıraktı, gitti" diye konuştu.

Burak Yılmaz'ın diğer açıklamaları ise şu şekilde;

"KÖTÜ ÇOCUK OLARAK GÖSTERİLMEYE ÇALIŞIYORUM"

"Giderayak 'Kötü çocuk' olarak gösterilmeye çalışıyorum. Beşiktaş ile maddi anlamda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Beşiktaş oyuncularına bilerek para vermiyor gibi bir şey söz konusu değil. Dünyanın hiçbir yerinde transfer netleştiğinde oyuncu oynamaz. Lille de benim Gençlerbirliği maçında oynamama izin vermedi."

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK DÜŞÜNÜYORUM"

"Türkiye'nin en büyük hocalarıyla çalıştım, yabancı üst düzey hocalarla çalıştım. İleride teknik direktörlük yapabileceğimi düşünüyorum."

Burak Yılmaz, eski yabancı kuralına isyan etti: Eski kuralda Türk oyuncular süre bulamıyorlardı
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