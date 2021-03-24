Burak Yılmaz dünyaca ünlü golcüleri geride bıraktı! Son 50 yılda bunu başarabilen kimse olmadı
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Burak Yılmaz dünyaca ünlü golcüleri geride bıraktı! Son 50 yılda bunu başarabilen kimse olmadı

24.03.2021 22:12 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:20
Burak Yılmaz dünyaca ünlü golcüleri geride bıraktı! Son 50 yılda bunu başarabilen kimse olmadı

Ligue 1'de Lille forması giyen A Milli Takımımızın kaptanı Burak Yılmaz, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda karşısında hat-trick yaptı ve tarihe geçti. Tecrübeli golcü, Hollanda karşısında oynanan son 3 maçta da gol atmış oldu. Bu performansıyla 'Kral' lakaplı futbolcu 5 golle, son 50 yılda Hollanda'ya karşı en çok gol atan isim oldu. Portakallar karşısında Burak Yılmaz 5 gol atarken Cristiano Ronaldo ve Jan Koller 4'er gol atmıştı.

A Milli Takımımızın kaptanı Burak Yılmaz, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda karşısında 3 gol birden atan isim oldu. Burak Yılmaz böylece Hollanda karşısında oynanan son 3 maçta da gol atmış oldu

HOLLANDA'YA KARŞI BOŞ GEÇMİYOR

Burak Yılmaz Mart 2015'te Hollanda ile deplasmanda oynanan Euro 2016 eleme maçında bir gol atarken Eylül 2015'te Konya'da oynanan ve 3-0 galip bitirdiğimiz maçta da bir gol atmıştı. Burak Yılmaz bu kez 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda karşısında hat-trick yaptı.

EN ÇOK GOL ATAN İSİM

Hollanda karşısında A Milli Takım adına en golcü oyuncu da 5 golle Burak Yılmaz oldu. Daha önce Feyyaz Uçar ve Metin Oktay 2'şer gol atmıştı. Burak Yılmaz ayrıca son 50 yılda Hollanda'ya karşı en çok gol atan oyuncu oldu. Hollanda karşısında Burak Yılmaz 5 gol atarken Cristiano Ronaldo ve Jan Koller 4'er gol atmıştı

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