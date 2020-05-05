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Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum

Burak Yılmaz'dan
05.05.2020 10:41 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:59

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Fatih Savaş ile "Fox TV Sahur Sohbetleri" programı canlı yayın konuğu oldu. Namaz ve orucun dinen farz olduğunu belirten Burak Yılmaz, Ramazan'ın ilk 3 günü orucunu tuttuğunu, namazını da elinden geldiğince kıldığını dile getirdi.

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, FOX TV'de yayınlanan "Sahur Sohbetleri" adlı programa konuk oldu.

Golcü futbolcu, namaz ve orucun farz olduğunu ve elinden geldiğince bu ibadetleri yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

"İLK 3 GÜN ORUCUMU TUTTUM"

Burak, "Oruç tutmak, namaz kılmak bunlar bizim farzlarımız. Düşüncemiz nettir. İlk 3 gün Allah kabul ederse orucumu tuttum. Sonra antrenmanlarımıza başladık. Pazartesi ve Çarşamba olmak üzere ağır antrenmanlar yapıyoruz. Namazımızı da Allah kabul ederse elimizden geldiğince kılmaya çalışıyoruz. Herhangi bir yorum söz konusu değildir, namaz ve oruç farzdır" diye konuştu.

"HER ŞERDE BİR HAYIR VARDIR"

Koronavirüs sürecinde Türk halkının iyi bir sınav verdiğini söyleyen başarılı futbolcu, "Ülkemle, insanlarımla gurur duyuyorum. Bu sınavı çok iyi şekilde vereceğimize inanıyorum. Karantina günlerinde bizim için rutin olan şeylerin ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Her şerde bir hayır var diye bir laf vardır. Çok ameliyat oldum. Ayağım kırıldı, burnum kırıldı, omzum kırıldı. Genç olduğumuz için eskiden isyankar konuşmalar yapabiliyorduk. Ayağım kırılınca annem, 'Vardır bir hayır, beterinden saklasın' derdi. 15-20 gün sonra yine ayağım kırıldı, annem yine 'Vardır bir hayır' dedi. 'Ya annecim hayır bunun neresinde' derdim. Gençken böyleydik. Olgunlaşınca, daha fazla okuyarak, daha büyük şerlerden koruduğuna inanıyoruz. Olumlu yönden bakmaya çalışıyoruz" dedi.

Burak Yılmaz'dan oruç ve namaz sözleri: Ramazan'ın ilk 3 günü orucumu tuttum, namazımı da kılmaya çalışıyorum

"SİZİ GALATASARAYLI GÖRÜYORUM" SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Fatih Savaş'ın "Sizi hep Galatasaraylı olarak görüyorum." şeklindeki yorumuna yanıt veren Burak Yılmaz, "Galatasaray'a da hizmet ettim, ekmeğini yedim. Beşiktaş'tayım. Sonuna kadar Beşiktaş için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bu dönemde artık biraz fanatizmi bırakmamız gerekiyor. Ben Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'a hizmet ettim. Şu anda Beşiktaş'tayım ve Beşiktaş'ta oynamaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"SCHALKE MAÇINI UNUTAMIYORUM"

Galatasaray forması giydiği dönemde unutamadığı maçın Schalke 04'le Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maç olduğunu söyleyen golcü isim, "Galatasaray'la birlikte Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandaki Schalke maçını söyleyebilirim. Herkes Schalke'ye favori gözüyle bakıyordu. Biz yendik ve çeyrek finale kaldık" şeklinde konuştu.

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