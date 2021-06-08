Kaptan Burak Yılmaz'dan İtalya'ya mesaj: Biz büyük maçları severiz
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Kaptan Burak Yılmaz'dan İtalya'ya mesaj: Biz büyük maçları severiz

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A Milli Takımımız'ın en önemli gol silahı kaptan Burak Yılmaz, İtalya ile karşılaşacağımız maç öncesi umut aşıladı. Ay-Yıldızlılar'ın büyük karşılaşmaları iyi oynadığını ifade eden Burak, "Ne onlar bizden ne de biz onlardan çekiniyoruz. Büyük maçları daha iyi oynadığımız ortada. Kimseden korkumuz yok" diye konuştu.

Fransa'da Lille formasıyla müthiş bir sezon geçiren ve şampiyonluk kupasını kaldıran Burak Yılmaz, EURO 2020 öncesi umut dolu sözler kullandı.

"ÜLKEMİZİN BEKLENTİSİ ARTTI"

Milli formanın her zaman kulüp başarılarının üzerinde olduğunu söyleyen golcü futbolcu, "Halkımızın bizden büyük beklentiler içinde olmasını sağlayan bizleriz. Hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası elemelerinde kazanılan zafer, ülkemizin de bizden beklentilerini artırdı. Biz de bunun bilincinde ve sorumluluğundayız" diye konuştu.

"İTALYA MAÇINI ALMALIYIZ"

35 yaşındaki futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "Biz maç maç düşündüğümüz zaman başarılı oluyoruz. Tüm takım olarak öncelikli hedefimiz İtalya maçı. Büyük maçları daha iyi oynadığımız ortada. Bu maçı da kazanmalıyız. Ne İtalya bizden, ne de biz İtalya'dan çekiniyoruz. Sahaya çıktığımızda kimseden korkumuz yok. İyi bir başlangıç yapıp, EURO 2020'de Türkiye'yi hak ettiği yerlere taşımak, yeni zaferler yaşatmak istiyoruz."

Burak Yılmaz, 2021'de oynadığı 3'ü Dünya Kupası elemesi, biri özel maç olmak üzere 4 maçta 5 gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, ay-yıldızlı formayla ise toplam 29 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı

Kaptan Burak Yılmaz'dan İtalya'ya mesaj: Biz büyük maçları severiz
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