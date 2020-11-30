Burak Yılmaz, 7 maç üst üste gole katkı yaparak kulüp rekoru kırdı
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Burak Yılmaz, 7 maç üst üste gole katkı yaparak kulüp rekoru kırdı

30.11.2020 17:08 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:13
Burak Yılmaz, 7 maç üst üste gole katkı yaparak kulüp rekoru kırdı

Fransız ekibi Lille'de attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Burak Yılmaz, 13 yıllık kulüp rekorun kırdı. Burak, 2006-2007 sezonundan bu yana Lille'de 7 maç üst üste gole katkı sağlayan ilk futbolcu oldu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Burak Yılmaz, son olarak Saint-Etienne ile oynanan maçta Ikone'ye yaptığı asistle adından söz ettirdi.

Milli futbolcunun, Fransız ekibine transfer olduğu günden bu yana yaptığı skor katkısı dikkat çekiyor. Kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan bilgilerde, "Burak Yılmaz, Ligue 1'deki son 7 maçta 8 gole katkı verdi (6 gol, 2 asist). Türk golcü, 2006-2007 sezonundan bu yana Lille'in 7 maç üst üste gole katkı sağlayan ilk oyuncusu oldu" ifadeleri kullanıldı.

LILLE TÜRK YILDIZLARIYLA ZİRVEYE KOŞUYOR

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formda olduğu Fransız ekibi Lille, Türk oyuncularıyla bu sezon zirveyi zorluyor. Takım, Ligue 1'de olduğu kadar Avrupa Ligi'nde de adından söz ettiriyor.

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