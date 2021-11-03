Burak'sız Lille kendine geldi! Şampiyonlar Ligi'nde ilki yaşadılar
Zeki'nin 90 dakika, Yusuf'un sonradan oyuna girdiği maçta Fransa şampiyonu Lille, deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti. Burak'ın yokluğunda Lille, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı, şeytanın bacağını kırdı. Lille, geçen sezonki iyi futbolundan kesitler sundu.
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 4. hafta karşılaşmasında Lille, yenik duruma düştüğü maçta Sevilla'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
GERİ DÖNÜŞ
Ev sahibi takım 15'te Lucas Ocampos ile öne geçti. Devre bitmeden Lille için penaltı çaldı. Jonathan David, 43'te skoru eşitledi. 51'de sahneye çıkan Jonathan Ikone, Lille'e galibiyeti getiren golü kaydetti. Lille ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltti.
YUSUF SONRADAN GİRDİ
Burak'ın sakatlığından dolayı olmadığı maçta Ikone ve David'in uyumu dikkat çekti. Zeki 90 dakika sahada kaldı, Yusuf 72'de oyuna alındı. İlk Sevilla maçında eleştirilerin hedefine olan Burak, bu kez de yokluğuyla gündem oldu.
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