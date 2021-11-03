Burak'sız Lille kendine geldi! Şampiyonlar Ligi'nde ilki yaşadılar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burak'sız Lille kendine geldi! Şampiyonlar Ligi'nde ilki yaşadılar

Haberler.com - Haberler | Spor
Burak'sız Lille kendine geldi! Şampiyonlar Ligi'nde ilki yaşadılar

Zeki'nin 90 dakika, Yusuf'un sonradan oyuna girdiği maçta Fransa şampiyonu Lille, deplasmanda Sevilla'yı 2-1 mağlup etti. Burak'ın yokluğunda Lille, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı, şeytanın bacağını kırdı. Lille, geçen sezonki iyi futbolundan kesitler sundu.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 4. hafta karşılaşmasında Lille, yenik duruma düştüğü maçta Sevilla'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Burak'sız Lille kendine geldi! Şampiyonlar Ligi'nde ilki yaşadılar

GERİ DÖNÜŞ

Ev sahibi takım 15'te Lucas Ocampos ile öne geçti. Devre bitmeden Lille için penaltı çaldı. Jonathan David, 43'te skoru eşitledi. 51'de sahneye çıkan Jonathan Ikone, Lille'e galibiyeti getiren golü kaydetti. Lille ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltti.

YUSUF SONRADAN GİRDİ

Burak'ın sakatlığından dolayı olmadığı maçta Ikone ve David'in uyumu dikkat çekti. Zeki 90 dakika sahada kaldı, Yusuf 72'de oyuna alındı. İlk Sevilla maçında eleştirilerin hedefine olan Burak, bu kez de yokluğuyla gündem oldu.

Haberler.com - Spor Haberleri
Lewandowski yaptığı hatayla yıkıldı! Kariyerine kötü leke bıraktı

Lewandowski yaptığı hatayla yıkıldı! Kariyerine kötü leke bıraktı

 Christophe Galtier, Türk futbolcu operasyonunu başlattı! Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için harekete geçildi

Christophe Galtier, Türk futbolcu operasyonunu başlattı! Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için harekete geçildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
Yorumlar (1)
ADANALI :boş bir futbolcu ama şanslı bir adam
Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

title