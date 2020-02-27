27.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:00

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Burak Mert, "Rövanş için avantajlı bir skor elde ettik. 2 set yetiyor ama İzmir'de de elimizden gelen en iyi oyunu oynayıp galip gelerek salondan ayrılmak istiyoruz" dedi.

CEV Cup Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, dün Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin başarılı milli liberosu Burak Mert, çok iyi oynamamalarına rağmen mücadeleden galip ayrılmayı bildiklerini söyledi. Günden güne daha iyiye gittiklerini dile getiren Burak Mert, "Takım halinde çalışmaya başladık. Eksiklerimiz var onları tamamlamamız gerekiyor. Rövanş için avantajlı bir skor elde ettik. 2 set yetiyor ama İzmir'de de elimizden gelen en iyi oyunu oynayıp galip gelerek salondan ayrılmak istiyoruz. Taraftarlarımızla birlikte galibiyeti kutlamak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA