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Burak İnce'den Altınordu'ya gollü veda

Burak İnce'den Altınordu'ya gollü veda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altınordu Futbol Akademisi'nden A Takım'a yükselen Burak İnce'den Altınordu'ya gollü veda.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Altınordu Futbol Akademisi'nden A Takım'a yükselen Burak İnce'den Altınordu'ya gollü veda. Devre arasında Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld'e transferi tamamlanacak genç oyuncu, Altınordu formasını Kocaelispor maçında son kez forma giydi.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu, konuk ettiği Kocaelispor'u 3-2 mağlup etti. Maçta ilk 11'de başlayan Burak İnce, Altınordu'nun 2-0 geriye düştüğü maçta skorun 2-2'ye gelmesinde büyük rol oynadı. Genç oyuncu, 74. dakikada Altınordu'yu galibiyete getiren golü atan isim oldu.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte Altınordu'da büyük sevinç yaşanırken, futbolcular Altınordu formasını son kez giyen Burak İnce'yi omuzlara alıp havaya attı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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