Burak Elmas'tan Simba'ya gülümseten sitem! Paylaşımı taraflı tarafsız herkesi mest etti - Haberler Spor
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Burak Elmas'tan Simba'ya gülümseten sitem! Paylaşımı taraflı tarafsız herkesi mest etti

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Burak Elmas'tan Simba'ya gülümseten sitem! Paylaşımı taraflı tarafsız herkesi mest etti

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, servis aracına saklanarak stada gelen kediyi sahiplenerek Simba adını vermişti. Ofisinde kedinin koltuk üzerinde uyuduğu bir fotoğrafı Elmas, "Biz çalışırken Simba'nın uykusu gelmiş!" ifadeleriyle paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içinde taraflı tarafsız herkesten binlerce beğeni aldı.

Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Zorlu maç öncesi çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas'ın yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.

"BİZ ÇALIŞIRKEN SİMBA'NIN UYKUSU GELMİŞ"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas daha önce yaptığı paylaşımda, "Galatasarayımızın artık Simba'sı var. Kartal'dan servis motoruna saklanarak kulübümüze kadar gelen bu minik yavruyu sahiplendik. Ofisimize enerji ve neşe kattı" ifadelerine yer vermişti. Elmas, ofisindeki koltukta Simba'nın uyuduğu yeni bir fotoğrafı paylaşarak, "Biz çalışırken Simba'nın uykusu gelmiş!" dedi. Başkanın bu gönderisi kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Burak Elmas'tan Simba'ya gülümseten sitem! Taraflı tarafsız herkes paylaşıma beğeni yağdırdı

Ali Gülhan
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