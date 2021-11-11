Burak Elmas, stada kadar saklanarak gelen minik misafiri Galatasaraylı yaptı! İşte yeni maskot - Haberler Spor
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Burak Elmas, stada kadar saklanarak gelen minik misafiri Galatasaraylı yaptı! İşte yeni maskot

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Burak Elmas, stada kadar saklanarak gelen minik misafiri Galatasaraylı yaptı! İşte yeni maskot

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, araca saklanarak stada gelen sevimli kediyi Galatasaraylı yaptı. Başkan, minik kediye 'Simba' adını verdi. Simba'ya statta bakılacak.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yavru kedi sahiplendi. Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla minik kedinin fotoğrafını paylaştı.

Burak Elmas, stada kadar arabada saklanarak gelen sevimli kediyi Galatasaraylı yaptı! İşte yeni maskot

"ARTIK BİZİMLE"

Elmas paylaşımında "Galatasarayımızın artık Simba'sı var. Kartal'dan servis motoruna saklanarak kulübümüze kadar gelen bu minik yavruyu sahiplendik. Ofisimize enerji ve neşe kattı" ifadelerine yer verdi.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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