Burak Elmas, stada kadar saklanarak gelen minik misafiri Galatasaraylı yaptı! İşte yeni maskot
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, araca saklanarak stada gelen sevimli kediyi Galatasaraylı yaptı. Başkan, minik kediye 'Simba' adını verdi. Simba'ya statta bakılacak.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yavru kedi sahiplendi. Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla minik kedinin fotoğrafını paylaştı.
"ARTIK BİZİMLE"
Elmas paylaşımında "Galatasarayımızın artık Simba'sı var. Kartal'dan servis motoruna saklanarak kulübümüze kadar gelen bu minik yavruyu sahiplendik. Ofisimize enerji ve neşe kattı" ifadelerine yer verdi.
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