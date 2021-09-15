Burak Elmas: "Önümüzdeki sene 35 milyon Euro ücret bütçesine düşmeyi hedefliyoruz"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, geçen sene 61.5 milyon Euro olan futbolcu ücretlerinin bu sezon 48.2'ye düştüğünü belirterek, gelecek sezon 35 milyon Euro'ya düşmeyi hedeflediklerini söyledi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılıların Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Elmas, sarı-kırmızılı ekibin bu sezon gerçekleştirdiği transferlerin mali detaylarını paylaştı. Önemli bir transfer sezonunu geride bıraktıklarını söyleyen Elmas, "Galatasaray'ın bir senelik yönetimin takdiri için herkesi mutlu edecek transferleri yapma lüksü yok. Burada cesaret göstererek, ince eletip sık dokuyarak, bir dönemlik değil, 4 senelik bir sistem uygulamak gerekiyordu. Biz ve teknik direktörümüz bir anlaşmayla büyük bir cesaret gösterdik. Belki de Galatasaray'da ilk defa gerçekleştirişmiş bir strateji ile transfer dönemini geçirdik. Çok eleştiriler geldi. Diğer rakiplerimiz hiçbir detay paylaşmıyor. Biz finansal disiplinden ödün vermeyeceğiz" diye konuştu.

"BİRİNCİ SENESİNDE BAŞARILI OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Bu seneki sporcu ücretlerinin 48.2 milyon Euro'ya indiğini belirten Başkan Elmas, "Geçen sene 61.5 milyon Euro'ydu, bu sene 48.2. Önümüzdeki sene kadromuzda kiralık olmadığı için ve uzun vadeli sözleşme imzaladığımız için bu kadro ile 30.5'a inecek. Üstüne 3 ve 4 ekleme ile önümüzdeki sene 35 milyon Euro ücret bütçesine düşmeyi hedefliyoruz. Ciddi anlamda Florya'da çok ciddi bir çalışma var. Bundan sonra 1 sene değil 5 sene kurulmuş bir futbol sistemini uygulayacağız. Genel olarak bizim yaptığımız transferde bonservis ödense bile 1 milyon Euro'nun altında oyuncu alacağı olarak tutulmaya, oyuncunun yaşının genç olması ve sözleşmesinin uzun olması. En az 3-4 sene birlikte oynayarak Galatasaray'ı bir yere taşıyacak bir ekip kurmayı hedefledik. Bu bir süreç istiyor. Birinci senesinde başarılı olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile ilgili konuşan Burak Elmas, "Falcao'nun çok ciddi sözleşmesi vardı. 9.6 milyon Dolar brüt sözleşmesi vardı. Her oynadığı 5 maçta da ilave aldığı prim vardı. Karşılıklı yolları ayırırken, geçmiş seneden alacağı bir vade alarak bu sene alacağı toplam 6.5-7 milyon ücretten de yarı yarıya paylaşarak yollarımızı ayırdık" dedi. Yapılan sunumda Galatasaray'ın Falcao'ya fesih bedeli olarak 3 milyon Euro verdiği ifade edildi.

Kiralık verdikleri oyuncuların ücretlerini kulüplerinin karşıladığını ifade eden Elmas, "Okan, Emre ve Yunus'u daha hazır hale gelmeleri için kiraladık. Kiralayan kulüpler senelik ücretlerini karşılıyorlar. Ocak ayında bir takım hamleler yapacağız. Bu hamleler öyle 7-8 oyuncu getirmek değil. Genç, bazen tecrübeli oyuncuları ekleyerek Galatasaray'da önümüzdeki 3 senenin futbol vizyonunun çatısını kurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Önlerinde çok önemli iki genel kurul olduğunu söyleyen Başkan Elmas, "Pandemi sebebiyle bizden önceki yönetimimizin yapma fırsatını bulamadığı, Galatasaray'da yapılmaması rahatsızlık oluşturan genel kurullar. Sivil toplum ilişkileri ile ilgili yazılı görüşmeler yaptık. İkisini birleştirerek yapabilir miyiz, hangi hazirun hangisine oy kullanacak gibi hukuki sorular sorduk. Ayrı ayrı yapmaya karar verdik" dedi.

"GENEL KURULDA İNTİKAM PEŞİNDE OLMAMALIYIZ"

Galatasaray'ın ciddi anlamda kötü günlerden geçtiğini vurgulayan Burak Elmas, "Kardeşler birbiriyle kavga etti. Bundan kimse bir şey kazanmadı. Seçimden sonra söylemiştim. Galatasaray'da kimse kaybetmedi, herkes kazandı. Herkese masada eşit şans var. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile konuştuk. Burada beraber yürümemiz lazım. Bu genel kurulda da intikam peşinde olmamalıyız. Artık Galatasaray'da kavga etmeden yürümemiz lazım. Eski divan başkanımız, eski başkanlarımızdan oluşan kurulun toplantısını yapacağız. Bu genel kurulda lütfen intikam peşinde olmayalım, birlikte beraberlikle geçirelim. Bu el kaldırmalar ciddi yaralara sebep verdi. Bu uygulamanın kapalı yapılmasını isteyeceğim. Oylama açık yapılırsa da GS TV'de yayınlanmayacak" diyerek sözlerini tamamladı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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