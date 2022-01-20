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Galatasaraylılar heyecanlandı! Luis Campos, Burak Elmas'la birlikte tribünde

Galatasaraylılar heyecanlandı! Luis Campos, Burak Elmas'la birlikte tribünde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünyaca ünlü sportif direktör Luis Campos'la görüşmelerde artık sona gelindi. Dün İstanbul'a gelen Portekizli futbol adamı Luis Campos, Başkan Burak Elmas ve Kaptan Fernando Muslera ile birlikte Kasımpaşa maçını izledi.

Galatasaray- Kasımpaşa maçını dün İstanbul'a gelen Portekizli futbol adamı Luis Campos, Başkan Burak Elmas ve Kaptan Fernando Muslera ile birlikte izledi.

Burak Elmas, Luis Campos ve Fernando Muslera maçı beraber izledi

MUSLERA DA YANLARINDA

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaşırken, mücadeleyi dün sarı-kırmızılı kulüp ile danışmanlık görevi için görüşmeye gelen Portekizli futbol adamı Luis Campos da izledi.

Campos, karşılaşmayı Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile birlikte locada takip ederken, Kaptan Fernando Muslera da yanlarında yer aldı.

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Burak Elmas, Kasımpaşa, Muslera, Futbol, Spor, Haber

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