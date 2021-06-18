Burak Elmas listesi! Listede hangi isimler var? GS Başkan adayı Burak Elmas'ın yönetim listesi ve isimleri!

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'ın listesinde kimler var merak edildi. Burak Elmas listesi! Burak Elmas'ın listesinde hangi isimler var? Burak Elmas'ın yönetim kadrosu listesi ve isimler!

Burak Elmas listesini divan kuruluna teslim etti Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas: "Şartlar ve tarih ne olursa olsun bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti. Peki, Burak Elmas listesi! Listede hangi isimler var? GS Başkan adayı Burak Elmas'ın yönetim listesi ve isimleri!

BURAK ELMAS LİSTESİ

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas'ın listesi şöyle:

Yönetim Kurulu

Başkan adayı: Burak Elmas

Asil Liste: Burak Elmas, Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün

Yönetim Yedek Liste: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener

Denetim Kurulu

Asil Liste: Asaf Savaş Akat, Tolga Erem, Emre Şahsuvaroğlu,

Yedek liste: Barış Nane, Anıl Mertol, Nazımcan Angın

Sicil Kurulu

Asil Liste: Recep Şükrü Ergün, Gülbin Erduran, Mehmet Mustafa Kemal Yalman, Sedat Besen, Sebla Kesim, İlknur Gündem, Halim Neyzi

Yedek Liste: Zeynep Lale Özkut, Adli Bora Palaska, Ali Mert Ramazanoğulları

Disiplin Kurulu

Asil Liste: Osman Alp Yalman, Mithat Can Baydarol, Tayfun Akçay, Kemal Erimtan, Ahmet Müçteba Kozikoğlu, Halit Tural, Banu Kaleağası Gürmen

Yedek Liste: Hasan Vedat Gürer, Huriye Cumhuriyet Sahin, Hüsnü Serdar Gökcan, Yalçın Veziroğlu, Mehmet Mert Yılmaz

BURAK ELMAS KİMDİR?

3 dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış 2017 yılında Galatasaray Başkanlığı adaylığı için ismi geçmiştir. Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren' in damadıdır. Yelda Süren ile evliliğinden bir oğlu birde kızı vardır.

İş Adamı Burak Elmas 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Avusturya Lisesi mezunudur. Ardından University of Denver'da Finans ve Pazarlama eğitimi alan Burak Elmas Sezginler Holding A.Ş., Exel Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 3 dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış 2017 yılında Galatasaray Başkanlığı adaylığı için ismi geçmiştir.

Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren' in damadıdır. Yelda Süren ile evliliğinden bir oğlu birde kızı vardır. Ünlü iş adamı Sezgin Elmas'ın oğlu olan Burak Elmas baba tarafından aslen Giresunlu'dur.