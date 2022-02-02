Burak Elmas kimdir? Burak Elmas serveti ne kadar? Burak Elmas kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Burak Elmas hayatı ve biyografisi!

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BURAK ELMAS KİMDİR?

Burak Elmas, iş hayatına aile işi olan ve Türkiye'deki en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri (FMCG) distribütörlerinden birinde başlamıştır. Aile işini devam ettirdiği süre zarfında, Türkiye'de birçok uluslararası firma ile ortak girişimde (joint venture) bulunmuştur. Booker Cash ve Carry firmalarının Türkiye Piyasasına girmesine şahsen öncü olmuş ve Spar süpermarketlerinin Türkiye'ye girmesini sağlamıştır. Daha sonra ailesi ile birlikte Exel şirketiyle (halihazırda DHL grubunun bir parçası) ortak girişimle (joint venture) İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurmuştur.

Burak Elmas, 2008 yılında, Godiva'nın Yıldız Holding bünyesine alınmasına öncülük etmek için Yıldız Holding grubuna katılmıştır. Burak, halihazırda Godiva Investments şirketinin CEO'su görevinde Grup Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapmaktadır ve son dokuz yıldır Yıldız Holding bünyesinde çalışmaktadır. Yıldız Holding, gıda ürünleri imalatında en iyi bilinen, en büyük Türk işletmelerinden biridir. Şirket aynı zamanda diğer tüketici malları, perakende, özel sermaye fonu ve gayrimenkul faaliyetlerini de yürütmektedir. Yıldız Grup'un kilit yöneticilerinden biri olan Burak Elmas, görev süresince stratejik olarak çok farklı ve önemli görevler üstlenmiştir. Burak, grubun dahil olduğu ortak girişim şirketlerinde grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil etmiştir.

Halihazırdaki Ortak Girişimleri - Godiva Perakendedeki görevinde/rolünde grubun uluslararası şirketlerle yaptığı Türkiye'deki ortak girişimleri yönetmektedir.

Bu ortak girişimler arasında Kellogg's, Hero Group, Granini, McCormick, Cargill, Nissin, Spethman AG, SCA ve Gumlink bulunmaktadır. Gruptaki rolü/görevleri; Ortak Girişimleri - Godiva Perakende Genel Müdür Yardımcısı, Godiva Japonya Sorumlu Müdür, Godiva Kuzey Amerika Genel Müdür görevlerini içermektedir. Burak, mevcut rolünde/görevinde Godiva için yeni bir 'pazara girme' modeli oluşturmakla görevlendirildi ve bu çerçevede Godiva markasının yönetiminden ve markayı Atlantik'ten Hindistan'a kadar geniş bir coğrafyaya yaymakla sorumludur.

Burak Elmas, daha önce Booker Cash ve Carry Türkiye'de İcra Kurulu Üyeliği, Exel Türkiye Yönetim Kurulu Üyeliği, Kelloggs Med'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Galatasaray Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliğine kadar çeşitli iş alanlarında kariyer sahibi olmuştur.

Galatasaray Spor Kulübünde Yönetim Kurulu Üyeliğini üstlendiği yıllarda, profesyonel futbol takımının yönetiminden sorumlu idi ve takım Türk futbol tarihinde ilk defa iki Avrupa kupasını da kazandı.

2 Mart 2021'de Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan seçimde 1541 oy alarak 38. Galatasaray başkanı seçildi.

22 Haziran 2021 tarihinde görevi Mustafa Cengiz'den devraldı.

BURAK ELMAS KAÇ YAŞINDA?

19 Mart 1974 doğmuştur. Burak Elmas, 47 yaşındadır.

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