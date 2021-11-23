Burak Elmas: "Kapalı kapılar arkasında yapılacak bir toplantı değil"

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe ile pazar akşamı oynanan derbinin ardından bugün Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ziyarette bulundu. TFF'deki görüşme öncesi açıklama yapan Elmas, "Kapalı kapılar arkasında yapılacak bir toplantı değil. Umuyorum onların da pozitif iradesi olur. Ciddi problemlerin çözümlerini acil bulabiliriz" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe'ye evlerinde 2-1 kaybettikleri derbinin ardından, "Yarın (Bugün) TFF'den randevu isteyerek oraya gideceğim. Bu toplantıda MHK Başkanı'nın da olmasını isteyeceğim. Ayrıca Halil Umut Meler'in maç raporunu da kendilerinin açıklamasını isteyeceğim" demişti. Elmas, bugün görüşme için TFF'nin Riva'daki merkezine geldi.

"ÇOK AÇIK BİR TOPLANTI YAPACAĞIZ"

Görüşme öncesi kısa bir açıklama yapan Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu ile açık bir konuşma yapacaklarını ifade ederek, "Nihat Başkan hemen bize dönüş yaptı. Randevuyu verdi. Başkan ile federasyon tarafından kimler olacak bilmiyorum, biz ikinci başkanımız Polat Bengiserp ve yönetim kurulu üyemiz Elif Uzuner ile beraber geldik. Çok açık bir konuşma yapacağız. Buraya gelmeden önce de tüm kulüp başkanlarımıza buraya geldiğimizi haber verdik. Kendilerinin de katılmasını arzu ettiğimizi paylaştık. Çok açık bir toplantı yapacağız. Kapalı kapılar arkasında yapılacak bir toplantı değil. Umuyorum onların da pozitif iradesi olur. Ciddi problemlerin çözümlerini acil bulabiliriz. Bazıları vakitleri olmadığını yoksa seve seve katılacaklarını söylediler. Ama ben buradan çıktıktan sonra başta Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu olmak üzere bütün başkanlarımıza görüşmemizin detaylarını ileteceğim. Şeffaf bir görüşme olmasını arzu ediyorum. Toplantıdan sonra gerekli bilgiyi veririz" şeklinde konuştu.

(İHA)

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