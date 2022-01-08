Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor? Rıdvan Dilmen sır perdesini araladı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Galatasaray'da kötü sonuçlar devam ederken Fatih Terim'in akıbeti tartışma konusu oldu. Rıdvan Dilmen'den bu konuya çarpıcı yorum geldi. Dilmen, Terim'in gitmesi halinde okların Burak Elmas'a döneceğini belirterek, "Guardiola gelse olmaz, ne değişecek? Ben diyelim ki Burak Elmas'ım. Hoca ile yolları ayıramam. Ayırmam ile ayıramam farklı şeyler. Takım, Fatih Terim'siz Avrupa'dan elenirse neler olur?" ifadelerini kullandı
Galatasaray'ın evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından taraftar kazan kaldırdı. Fatih Terim'e ilk kez tepki gösterildi, Başkan Burak Elmas istifaya davet edildi. TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, taraftarın bu tepkisini değerlendirdi. Teknik adam değişikliğinin mümkün olmadığını bir örnekle ifade etti.
"AVRUPA VAR"
Rıdvan Dilmen, "Şampiyonluk şansı kalmadı. Bir istifa olur mu, olmaz? Klopp da gelse Guardiola da gelse Fatih Terim gidemez. Avrupa'da son 16 var. Takım devam ediyor. Yeni bir hoca gelse, Galatasaray elense, ne olacak? Böyle bir risk alınmaz" ifadelerini kullandı.
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