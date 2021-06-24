Burak Elmas, Fatih Terim ile bir araya geldi
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Burak Elmas, Fatih Terim ile bir araya geldi

Burak Elmas, Fatih Terim ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret ederek, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret ederek, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, mazbatayı almasının ardından çalışmalara başladı. Elmas, bu kapsamda Florya Metin Oktay Tesisleri'ne de bir ziyaret yaptı. Başkan Elmas, Florya'da teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelerek, görüşme gerçekleştirdi.

Burak Elmas'a genel kurul üyesi Bahattin Demirbilek eşlik etti.

-İHA-

Burak Elmas, Fatih Terim ile bir araya geldi
Burak Elmas, Fatih Terim ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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