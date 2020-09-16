Bundesliga'nın yeni sezonu sınırlı sayıda seyirciyle başlayacak
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Bundesliga'nın yeni sezonu sınırlı sayıda seyirciyle başlayacak

Almanya'da pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan futbol maçları için sınırlı sayıda taraftarın tribünlerde yer almasına karar verildi. Alınan karara göre hafta sonu başlayacak olan yeni sezonla birlikte stadyum kapasitesinin yüzde 20'si ev sahibi takımın taraftarları tarafından kullanılabilecek.

16.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 16.09.2020 14:14

Hafta sonunda 2020/21 sezonuna başlayacak Almanya'da yeni seyirci kararı alındı. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmaların, yeni sezonla birlikte yüzde 20 kapasiteyle oynanmasına karar verildi.

Örneğin; Borussia Dortmund'un 81 bin 365 taraftar kapasiteli stadyumunda, yeni düzenlemeye göre 16 bin 273 taraftar stadyumdaki yerini alabilecek.

DEPLASMAN TARAFTARI OLMAYACAK

Stadyum kapasitesinin yüzde 20'si ev sahibi ekip taraftarları tarafından kullanılacak. Deplasman takımı taraftarları stadyuma alınmayacak, ayrıca stadyum içerisinde alkol tüketimine de izin verilmeyecek.

ALKOL YASAK

Yapılan açıklamadan alkole de izin verilmeyeceği öğrenildi.

ORAN GEÇİLİRSE İZİN KALDIRILACAK

Vaka sayısı 7 gün içinde '100 bin kişide 35' oranını geçerse seyircili oynama izni yeniden kaldırılacak.

Bundesliga'nın yeni sezonu sınırlı sayıda seyirciyle başlayacak
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