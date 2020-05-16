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Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı

Koronavirüs salgınına rağmen Bundesliga'da maçlar, 2 aylık aranın ardından yeniden başladı. Dortmund ile Schalke arasında oynanan maç öncesi futbolcular sahaya maskeyle çıkarken, yedek kulübelerinde de sosyal mesafe kuralı uygulandı.

Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
16.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:10

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan ve Almanya'da hükümetin kararıyla yeniden başlaması yönünde karar alınan Almanya Bundesliga'da heyecan, 16.30 maçlarıyla start aldı.

SOSYAL MESAFELİ YEDEK KULÜBESİ

Almanya'da hükümetin ve federasyonun ortak kararı ile birlikte alınan önlemler kapsamında takımların yedek kulübelerinde bulunan futbolcular ve teknik heyet çalışanları, hem sosyal mesafeye dikkat etti, hem de maske taktı.

Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı

Almanya Bundesliga'nın 26'ncı haftasında Borussia Dortmund ile Schalke 04'ün Ruhr derbisinde karşı karşıya geldiği müsabakada da oyuncular sosyal mesafeye uygun olarak otururken, maskelerini takmayı da ihmal etmediler.

Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı

SAHAYA MASKEYLE ÇIKTILAR

Ligin 26. hafta müsabakasında Borussia Dortmund ile Schalke 04, Signal Iduna Park'ta seyircisiz olarak karşı karşıya gelirken, iki takım futbolcuları ısınma öncesinde sahaya maske ile çıktı. Borussia Dortmund Kulübü, futbolcularının maske ile yeşil zemin üzerindeki fotoğraflarını paylaşırken, "Yeni Normal" başlığını attı.

Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı

Kaynak: DHA

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