Bundesliga 2'nin gol kralı Serdar Dursun'a transfer teklifleri yağıyor
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Bundesliga 2'nin gol kralı Serdar Dursun'a transfer teklifleri yağıyor

Bundesliga 2'nin gol kralı Serdar Dursun'a transfer teklifleri yağıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt 98 forması altında attığı 27 golle gol kralı olan Serdar Dursun'a transfer teklifi yağıyor.

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt 98 forması altında attığı 27 golle gol kralı olan Serdar Dursun'a transfer teklifi yağıyor. 29 yaşındaki forvet, gelen teklifleri değerlendirerek spor hayatında yeni bir sayfa açacağını söyledi.

Darmstadt 98 ile Bundesliga 2'de attığı 27 golle krallık sevinci yaşayan Serdar Dursun, Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer'e yaptığı ziyarette birçok ülkeden transfer teklifi aldığını açıkladı. Bundesliga başta olmak üzere İspanya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin gibi birçok ülkeden teklif alan başarılı forvet, "Gol kralı unvanına sahip olduktan sonra gelen teklifler beni mutlu ediyor. Gelen teklifleri değerlendirerek spor hayatımda yeni bir sayfa açacağım" dedi.

2020-2021 sezonunun başarılarla geçtiğini belirten Serdar Dursun, "Bu sezon üç yıldır üst üste gol kralı olan Simon Terodde'i üç gol fazla atarak geride bırakarak krallığı kazanmamın yanında eşin Yasemin Dursun Kütür Bilimleri konusunda doktorasını bitirdi. Diğer yandan yakında erkek olduğunu öğrendiğimiz bir çocuğumuz dünyaya gelecek. Üç önemli sevinci bir arada yaşıyoruz" diye konuştu.

Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Serdar Dursun'un dünyanın en önemli 10 ligi arasında bulunan Bundesliga 2'de gol kralı olmasının Türk spor camiasına büyük moral olduğunu vurgulayarak, "Serdar Almanya'da gururumuz oldu. Büyük bir başarıya ulaştı. Güzel bir transferle taçlandırmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

SERDAR DURSUN'UN KARİYERİ

1991 yılında Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya gelen Serdar Dursun, aslen Sakaryalıdır. Dursun, Altyapı eğitimini Almanya'da alan Serdar, 2011'de Eskişehirspor'a transfer oldu. Dursun, ardından Türkiye'de Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Fatih Karagümrük formaları giydi. Türkiye'de A2 Ligi'nde gol krallığı yaşayan Serdar Dursun, 2016 yılında Almanya'ya geri dönerek Greuther Fürth takımında oynamaya başladı. Başarılı golcü 2018-2019 sezonu öncesi Fürth'ten Darmstadt'a transfer olmuştu.

(Mehmet Koca/İHA)

Bundesliga 2'nin gol kralı Serdar Dursun'a transfer teklifleri yağıyor
Bundesliga 2'nin gol kralı Serdar Dursun'a transfer teklifleri yağıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Union Berlin, Serdar Dursun transferinde mutlu sona çok yakın
Union Berlin, Serdar Dursun transferinde mutlu sona çok yakın
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