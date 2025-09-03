Haberler

Bulgaristan İspanya hangi kanalda? Bulgaristan İspanya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Bulgaristan İspanya 2026 Dünya Kupası Eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Bulgaristan İspanya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Bulgaristan İspanya maçını hangi kanal veriyor? İşte Bulgaristan İspanya maçı yayın bilgisi!

Bulgaristan İspanya maçı hangi kanalda? Bulgaristan İspanya 2026 Dünya Kupası Eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Bulgaristan İspanya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Bulgaristan İspanya maçını hangi kanal veriyor? İşte Bulgaristan İspanya maçı yayın bilgisi haberimizde...

BULGARİSTAN İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bulgaristan İspanya maçı için Türkiye'de yayın bilgisi bulunmamaktadır. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.

İspanya'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal FC), Álex Remiro (Real Sociedad de Fútbol)

Defans: Dani Carvajal (Real Madrid CF), Pedro Porro (Tottenham Hotspur FC), Robin Le Normand (Club Atlético de Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid CF), Dani Vivian (Athletic Club), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea FC), Alejandro Grimaldo (Bayer 04 Leverkusen)

Orta Saha: Rodri (Manchester City FC), Martín Zubimendi (Arsenal FC), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Pedri (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal FC), Aleix García (Bayer 04 Leverkusen), Fermín López (FC Barcelona)

Forvet: Álvaro Morata (Como 1907), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad de Fútbol), Ferran Torres (FC Barcelona), Dani Olmo (FC Barcelona), Lamine Yamal (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Jesús Rodríguez (Como 1907)

