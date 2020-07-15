Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü Bulgaristan'da bir ay önce güreş antrenörü babasıyla koronavirüse yakalanan 33 yaşındaki güreş şampiyonu Nikolay Şhterev, yaşam mücadelesini kaybetti.

Bulgaristan'da bir ay önce güreş antrenörü babasıyla koronavirüse yakalanan 33 yaşındaki güreş şampiyonu Nikolay Şhterev, yaşam mücadelesini kaybetti.

Bir ay önce güreş antrenörü Simeon Şhterev ile kendisi gibi şampiyonluklara imza atan oğlu Nikolay koronavirüse yakalandı. Yoğun bakımda kalan güreş antrenörü baba Simeon Şhterev yoğun bakımdan çıkarken, oğlu Nikolay Şhterev hastalığa yeni düştü. Bir aydır solunum cihazına bağlı yaşayan Nikolay, komanın üçüncü haftasında doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ÜÇ HAFTA KOMADA KALDISofya Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybeden 33 yaşındaki güreşçinin ölümü spor camiasını yasa boğdu. Ülke içi ve dışında yüzlerce güreşçi yetiştiren antrenör baba Simeon Şhterev, Covid-19 teşhisiyle tedavi görmüş ve iyileşerek taburcu edimişti.DOPİNG SKANDALI SONRASI SPORU BIRAKTI

Nikolay Şterev 125 KG kategorisinde 2011'de "Dan Kolov" kuşağını aldı, 2018'de de Bulgaristan milli şampiyonu oldu. Ancak daha sonra sporda yasak olan kardarin dopingi testi pozitif çıkan güreşçi kariyerini noktalamıştı.

Kaynak: DHA