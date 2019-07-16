Bülent Yıldırım kimdir? Bülent Yıldırım, gelecek sezon Süper Lig'de yok!

Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanan 2019-2020 üst klasman hakem listesinde 43 isim yer alıyor. Fakat yer verilmeyen iki isim Bülent Yıldırım ile Serkan Çınar, Twitter'ın en çok konuşulan isimleri oldular. Bülent Yıldırım ile Serkan Çınar, gelecek sezon Süper Lig maçlarında yer alamayacak. Peki Bülent Yıldırım kimdir?

BÜLENT YILDIRIM KİMDİR?

Bülent Yıldırım, 1 Mart 1972 Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde doğdu. Sporla 11 yaşında tanıştı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün "Atletizm" ve "Futbol" dallarında açtığı Yaz Spor Okulu'na katıldı. Ortaokul ve lisede atletizm ve futbol takımlarında yer aldı.

1986 – 1989 yılları arasında Talas Belediyespor'da (o zamanki adı Yenidoğanspor) lisanslı olarak futbol, voleybol ve hentbol takımlarında oynadı. Genç takımda kaptan ve oyun kurucudur. A takımda defansta görev yapar ve amatör kümede 4 sezon futbol oynar. Hakemliğe başladığı döneme kadar da üniversitenin fakülte takımında da oynamayı sürdürdü.

ÖSS KAYSERİ BİRİNCİSİ!

1990 yılındaki ÖSS imtihanında Kayseri birincisi oldu. Bülent Yıldırım, (ODDÜ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'ne girerek 1994 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda göreve başladı. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı görevine kadar yükseldi.

Ankara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden (ATAUM), "Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler Uzmanlığı sertifikasını da aldı.

FIFA KOKARTI ALMASI

Mayıs 1994'te ODTÜ'de açılan hakem kursuna katıldı. Başlangıçta sadece bir izleyici olmayı hedefleyerek kursa giden Bülent Yıldırım, şimdi FIFA kokartlı bir hakem.

Türkiye süper ligdeki kariyerine 2003-2004 sezonu 4. haftasındaki Elazığspor-Adanaspor maçı ile başladı. 20 Haziran 2011 tarihine kadar Türkiye profesyonel liglerinde 298 maçta görev aldı.

Hakem Bülent Yıldırım, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren FIFA tarafından 2. kategori hakemliğe yükseltildi. UEFA tarafından üst düzey müsabakalarda görevlendirildi.

2015-2016 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu, aralarında Bülent Yıldırım'ın da olduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı.

Hakemlik Süreci :

1998'de 3.Lig Hakemi oldu. (C Klasmanı)

2001'de 2.Lig Hakemi oldu. (B Klasmanı)

2002'de 2.Lig A Kategorisi Hakemi oldu. (A Klasmanı)

2003'te Süper Lig Hakemi oldu

BÜLENT YILDIRIM'IN GÖREV ALDIĞI SON MAÇLAR