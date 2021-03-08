Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı
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Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı

08.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:41
Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı

Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun, takımla ilk antrenmanına çıktı. 

Çaykur Rizespor, sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil mavililerde teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun takımla ilk kez antrenmana çıktı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Uygun, futbolcuları ile toplantı gerçekleştirdi. 

REMY SEVİNCİ

Bu arada Çaykur Rizesporda Remy sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan ve ameliyat geçiren Luis Remy bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı. Remy'nin önümüzdeki hafta takımla birlikte toplu çalışmalara katılacağı ve 2 hafta içinde kadroda yer alacağı öğrenildi.


Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı
Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı
Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU

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