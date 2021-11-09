Bülent Uygun Fenerbahçe hocalığına göz kırptı: Uzak ara şampiyon yaparım - Haberler Spor
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Bülent Uygun Fenerbahçe hocalığına göz kırptı: Uzak ara şampiyon yaparım

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Deneyimli teknik direktör Bülent Uygun, Fenerbahçe'yi çalıştırması halinde çok başarılı olacağını ifade etti. Uygun, "Fenerbahçe'ye uzak ara şampiyonluklar yaşatırım" dedi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Bülent Uygun, Sarı-Lacivertli takımı çalıştırması halinde uzak ara şampiyonluklar yaşayacağı şeklinde görüş bildirdi.

Bülent Uygun Fenerbahçe'ye göz kırptı: Takımı uzak ara şampiyon yaparım

"ANADOLU'DA EFSANE OLURSUN"

Bülent Uygun, İstanbul takımlarını Anadolu takımlarına göre şampiyon yapmanın kolay olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'yi kötü yönetirsen taraftar ve kaliteli futbolcularla şampiyon olursun. İyi yönetirsen zaten şampiyon olursun. Anadolu'dan bir takım şampiyon yaparsan ömür boyu o kulübün kahramanı olursun. Esas mesele İstanbul takımlarını şampiyonluk yapmak değil Anadolu'dan şampiyon çıkarmak. Ben onu isterim. Zaten Fenerbahçe'ye hoca olursam uzak ara şampiyonluklar yaşarım" dedi.

"RIDVAN DİLMEN YA DA ALEX GELSİN"

Başkan Ali Koç'a akil insanlardan bir ekip kurmasını öneren Uygun, "Rıdvan Dilmen veya Alex sportif direktör olabilir. Dünya futbolunu takip eden bir sistem oluşturulmalı. Bunu da Fenerbahçe'nin içinden birileriyle yapmak lazım. Fenerbahçe kendi Fatih Terim'ini bulamadı" diye konuştu.

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Yorumlar (3)
Ütopik Yorumcu:Adam haklı Rıdvan Alex bu işi çözerler
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Fakır:vallahamı :))
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Orhan Erol:bulent uygun 5 kurus etmex
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