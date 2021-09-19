Bülent Korkmaz, Terim'le tartıştığı iddialarına cevap verdi: Saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok - Haberler Spor
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Bülent Korkmaz, Terim'le tartıştığı iddialarına cevap verdi: Saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından galibiyeti değerlendiren Bülent Korkmaz, Fatih Terim'le tartıştığı iddialarına yanıt verdi. Korkmaz, "Maç içinde Fatih hoca ile konuşmam kadar normal bir şey yok. Bir teknik direktör diğeriyle konuşuyor. Benimle Fatih hoca arasında bir tartışma olmadı" dedi.

Galatasaray, TT Stadı'nda oynanan maçta Alanyaspor'a 3-0 yenilirken bu sezon ilk kez ligde maç kaybetti. Fatih Terim'e karşı ilk kez kazanma başarısı gösteren Bülent Korkmaz, maç sırasında sarı-kırmızılıların yedek kulübesiyle gergin anlar yaşadı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Korkmaz, Fatih Terim'le bir tartışma yaşamadığını söyledi.

Bülent Korkmaz'ın açıklamaları şöyle:

"ÖNEMLİ OLAN BURADAN GALİBİYETLE AYRILMAKTI"

"Galatasaray, hafta içi çok iyi bir oyunla çok önemli ve hak ettiği bir galibiyet aldı. Onun moral ve motivasyonuyla bizim karşımıza çıktılar. Bizim için zor bir süreç olacağını biliyorduk. Takımıma, özellikle koşucu oyunculara engel olmamız ve onlara karşı aynı reaksiyonu göstermemiz gerektiğini anlattım. Bunu yaptık. Savunma olarak da enine-boyuna çok iyi daralttılar. Hücuma çıkarken paslarımızda daha dikkatli olsaydık, daha fazla pozisyona girebilirdik ama futbolda bunlar oluyor. Önemli olan buradan galibiyetle ayrılmaktı. Futbolcularımızın hem oynadıkları futbol hem de mücadeleleriyle galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum. Kendilerini tebrik ediyorum.

"FATİH TERİM'E SAYGISIZLIK YAPMAK GİBİ BİR KİŞİLİĞİM YOK"

Galatasaray'ın eski oyuncusuyum. Maç içinde Fatih hoca ile konuşmam kadar normal bir şey yok. Bir teknik direktör diğeriyle konuşuyor. Benimle Fatih hoca arasında bir tartışma olmadı. Benim bir teknik direktöre, Fatih Terim'e saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok. Benim hiçbir meslektaşıma karşı saygısızlığım olmaz."

Bülent Korkmaz, Terim'le tartıştığı iddialarına cevap verdi: Saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok
Haberler.com - Spor Haberleri
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Haber: Bülent Korkmaz, Terim'le tartıştığı iddialarına cevap verdi: Saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok - Haberler Spor
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