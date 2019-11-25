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Buldan Müftülüğü gençler için halı saha turnuvası düzenledi

Denizli Buldan İlçe Müftülüğü tarafından 'Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü' faaliyetleri kapsamında gençlere yönelik halı saha turnuvası düzenledi.

25.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:13
Buldan Müftülüğü gençler için halı saha turnuvası düzenledi

İlçe Müftülüğü tarafından 'Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü' faaliyetleri kapsamında gençlere yönelik halı saha turnuvası düzenledi.


Turnuva Buldan Mahalle İmamı Coşan'ın öncülüğünde oluşturulan iki takım arasında yapılan maç ile başladı. Karşılaşmayı izlemeye gelen Buldan İlçe Müftüsü Yasin Sadettin Yıldız


gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini önlemek istediklerini belirterek, "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur düşüncesi ile gençlerimize yönelik bu tür etkinlikler yapmak istedik. Süleymanlı Mahalle İmamımız Ali Can Coşan'ın gayretleriyle de ilk maçımızı yaptık. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.


Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü faaliyetleri kapsamında ilerleyen günlerde halı saha maçlarının masa tenisi ve bowling turnuvaları da düzenleneceği kaydedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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