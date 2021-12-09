Bugünleri önceden gördü! Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki "Beşiktaş" maddesi gündem oldu

Beşiktaş'ta durdurulamayan kötü gidişin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar resmen ayrıldı. Yeni hoca arayışlarına hız kesmeden başlayan siyah-beyazlılarda Rıza Çalımbay öne çıkan isimlerden biri.

"BEŞİKTAŞ İSTERSE, BEDELSİZ AYRILIR"

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ta yönetim rotayı hoca arayışına çevirdi. Akıllara gelen ilk isim ise Rıza Çalımbay oldu. Sivasspor 'da gösterdiği başarılı grafik ile akıllarda yer edinen Çalımbay'ın sözleşmesinde yer alan 'Beşiktaş isterse, bedelsiz ayrılır' maddesi dikkat çekiyor. Gelen bilgilere göre Beşiktaş tecrübeli teknik adamla bir araya gelerek şartları konuşacaklar.

"GERÇEKTEN HABERİM YOK"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rıza Çalımbay, bir gazetecinin "Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü ile ilgili isminiz geçiyor ve basında yer aldı. Neler söylersiniz?" şeklindeki sorusuna, "Benim şu an hiçbirinden haberim yok. Gerçekten haberim yok. Ben antrenman yaptım ve antrenman biter bitmez söyleşiye geldim. Bu sorularla burada karşılaştım. Bu konu ile ilgili bir şey söylemek şu anda mümkün değil. Önceliğimiz Galatasaray maçı. Sivas ve camia için çok önemli. Takımımız ve bizler için çok önemli. Tek düşüncemiz maçı iyi şekilde bitirmek" yanıtını verdi.

??Beşiktaş Teknik Direktörü #SergenYalçın görevinden istifa etti



Sizce, #Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü kim olmalı? — Haberler (@Haberler) December 9, 2021

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